Ahmet Türk Mardin’de yeniden aday

Mardin belediye başkanıyken koltuğundan edilen Ahmet Türk, ‘belediyeyi kayyımdan geri almak için’ aday adayı oldu.

Büyükşehir belediyesinin eş başkanı Türk, 16 Kasım 2016’da görevden uzaklaştırılmış, yerine Mardin Valisi Mustafa Yaman kayyım olarak atanmıştı. Türk, belediyenin eş başkanlığı için HDP’ye aday adaylığı başvurusunda bulundu. Partinin Mardin il binasına giden deneyimli siyasetçi, başvuru dosyasını komisyona teslim etti. Mezopotamya Ajansı’na konuşan Türk, ‘halkın iradesinin gasp edildiği bir dönem’de bulunulduğunu belirterek ‘demokratik bir güç birliği’ne ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Türk, “Bu seçim açıkçası halkımız için bir sınavdır. Bizim için bir rövanştır. Kayyum atayanlara, halkın iradesini hiçleştirenlere karşı bir mücadeledir. Biz o şekilde değerlendiriyoruz” dedi. Türk, 2014’teki yerel seçimde oyların yüzde 52,2’sini alarak, yüzde 37,4 oya sahip AKP’yi geride bırakıp belediyeyi kazanmıştı. Gelecek yerel seçim Mart 2019’da yapılacak.

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