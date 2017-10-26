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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Aile Bakanı'nın kız kardeşi Kuveyt'e büyükelçi atandı

26 Ekim 2017, Perşembe 13:14
Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak Kuveyt’e, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakan Yardımcısı Murat Mercan Japonya’ya, AKP eski Şanlıurfa milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlığı görevinde bulunan Abdulkadir Emin Önen de Çin’e büyükelçi olarak atandı.

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin kararname, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Atama kararlarına göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak Kuveyt’e, AKP kurucuları arasında yer alan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Bakan Yardımcısı görevinde bulunan Murat Mercan Japonya’ya, AKP eski Şanlıurfa milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlığı görevinde bulunan Abdulkadir Emin Önen de Çin Halk Cumhuriyeti’ne büyükelçi olarak atandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi Emine Birnur Fertekligil merkeze çekildi. Fertekligil’den boşalan Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Büyükelçi koltuğuna ise Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün getirildi.

JAPONYA, KUVEYT VE ÇİN BÜYÜKELÇİLERİ MERKEZE ÇEKİLDİ

Atama kararnamesine göre, Japonya Büyükelçisi Ahmet Bülent Meriç, İsveç Büyükelçisi Ömer Kaya Türkmen, Belçika Büyükelçisi Mehmet Hakan Olcay, Kuveyt Büyükelçisi Salih Murat Tamer, Kolombiya Büyükelçisi Engin Yürür, Guatemala Büyükelçisi Vehbi Esgel Etensel, Pakistan Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Venezuela Büyükelçisi Şule Öztunç, Bahreyn Büyükelçisi Hatun Demirer, Ekvator Büyükelçisi Korkut Güngen, Namibya Büyükelçisi Deniz Çakar, Çink Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Ersoy, Madagaskar Büyükelçisi Volkan Türk Vural, Zimbabve Büyükelçisi Kadir Hidayet Eriş, Afganistan Büyükelçisi Ali Sait Akın ve Çad Büyükelçisi Serdar Cengiz merkeze alındı.

Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Şerife Serap Özcoşkun Bolivya, Büyükelçi, Genel Müdür Hakkı Emre Yunt İsveç, Gürcistan-Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü Belçika, Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Ece Öztürk Çil Kolombiya, Bulgaristan-Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe Guatemala, Büyükelçi, Genel Müdür Hasan Ulusoy Bulgaristan, Elçi, Genel Müdür Yardımcısı İhsan Mustafa Yurdakul Pakistan, Büyükelçi, Genel Müdür Şevki Mütevellioğlu Venezuela, Büyükelçi Kemal Demirciler Bahreyn, Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Hatice Oya Tunga Çağlı Ekvator, Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Berin Makbule Tulun Namibya, Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Metin Hüsrev Ünler Madagaskar, Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kıvanç Zimbabve, Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Ertuğrul Afganistan, Hindistan-Mumbai Başkonsolosu Erdal Sabri Ergen Çad, Elçi, Genel Müdür Yardımcısı Didem Ela Görkem Gökçe Dominik Cumhuriyeti, Tokyo Büyükelçiliği Elçi, Müsteşar Deha Erpek Sierra Leone nezdinde Büyükelçiliğe atandı. (ANKA)

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