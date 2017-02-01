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1 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

AK Parti'nin de bir iktidar ömrü vardır

01 Şubat 2017, Çarşamba 15:17
Başbakan Binali Yıldırım Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri törenine katıldı. Türkiye'de değişimin önüne geçilemeyeceğini söyleyen Yıldırım, 'Sistemin arızalarının giderilmesi esastır. Tamam, iyi bir konjonktür var; ama bu ilahi nahiye gidecek diye bir şey yok. AK Parti'nin de bir iktidar ömrü vardır mutlaka. Değişimin önünde kimse duramaz' dedi.

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde hitap eden Yıldırım, konuşmasının başında, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybeden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı için MHP'li Sancaklı'ya taziye dileğinde bulundu. Başbakan Yıldırım, "Bugün bir üzücü haberimiz, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi vefat etti. Bir süre önce bir kaza sonucu tedavi altındaydı. Bütün çabalar rağmen kurtaramadık. Vefat etti. Kendisine, ailesine MHP camiasına taziyelerimizi iletiyoruz" dedi.

"Gezi olaylarında mesele 8-10 ağacın yerinin değiştirilmesi miydi?"

Bazı sivil toplum örgütlerine yönelik eleştirilerde bulunan Yıldırım, "Bizde bazı sivil toplum örgütleri maalesef toplumun genel beklentisini değil de birtakım marjinal grupların sözcülüğünü yapıyor. Bunlar çoğunlukta değil ama bu gerçeği de bilmemiz lazım. Sayıları çok değil ama bazen gürültüleri haddinden fazla oluyor. Düşünün Gezi olayları. Gezi olaylarında ne oldu? Oradaki, parktaki düzenlemede 8-10 tane ağacın yerinin değiştirilmesi miydi mesele? Mesele o değil. Bağıranlar ne diye bağırmaya başladı? 'Dünyanın en büyük havalimanını, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osmangazi Köprüsü'nü, Marmaray'ı, yolları, tüneller yapmayın'. Bu ne demek oluyor?" diye konuştu.

Başbakan'dan liderlere çağrı: Her şeyi topluma doğru söyleyelim

Yeni anayasa referandumu için yapılacak kampanyalarda, her şeyin doğru anlatılması konusunda siyasi parti liderlerine seslenen Başbakan Yıldırım, "Söyleyecek doğru şeyler, itirazlar bulamayınca doğru olmayan şeylere sarılmaktan başka bir şey değildir. Bunları söylemeyin. Artık internet devrindeyiz, iletişim devrindeyiz. Şimdi çocuklar bile neyin doğru neyin yanlış olduğunu dakikasında öğreniyorlar. Koca koca parti başkanlarının çıkıp, gerçekleri saptırmaya çalışması toplumda bir itibar kaybına da neden oluyor. Her şeyi doğru söyleyelim. Abartmayalım. Kendi lehimize, ayrı ayrı senaryolar üretmeyelim. Her şeyi topluma doğru söyleyelim. Millet de herkesi dinlesin, kararını versin" diye konuştu.

"AK Parti'nin de bir iktidar ömrü var"

AK Parti'nin de bir iktidar ömrü olduğunu hatırlatan Başbakan Yıldırım, değişimin önünde kimsenin duramayacağını vurgulayarak, şunları söyledi: "AK Parti ile güçlü iktidar olması, vatandaşın hizmetlerinin eksiksiz yerine gelmesi iyi bir şey ama bunun partilere şamil olmasının önüne geçecek adımlar atmamız lazım. Sistemin arızalarının giderilmesi esastır. Tamam, iyi bir konjonktür var; ama bu ilahi nahiye gidecek diye bir şey yok. AK Parti'nin de bir iktidar ömrü vardır mutlaka. Değişimin önünde kimse duramaz. Zaten bu sistem de sınır getiriyor. Diyor ki 'İki dönem kardeşim. Ondan sonra yenisi gelsin'" diye konuştu.

DHA

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