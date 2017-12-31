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31 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

Akdağ'dan KHK yorumu: İyi ki böyle bir şey yapmışız

31 Aralık 2017, Pazar 13:14
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, 696 sayılı KHK hakkında CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın sözlerini hatırlattı ve "Çirkin ve ahlaki yaklaşımdan uzak açıklamalarını görünce yaptığımız işin kıymeti ortaya çıkıyor ve iyi ki böyle bir şey yapmışız diyoruz" dedi.

Akdağ,  olağanüstü hal (OHAL) uygulaması kapsamında çıkartılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) geçen 'Bir vatandaş, terör eylemlerini ve devamı niteliğindeki eylemleri bastırmak için harekete geçerse… yargılanmaz' ifadelerini hakkındaki tartışmalara yönelik bir televizyon kanalında açıklamalarda bulundu. 

CHP'li Aldan'ın "İki KHK, 'bir sürü itim var salarım sokağa' düzenlemesidir" değerlendirmesini hatırlatan Akdağ, "Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın çirkin ve ahlaki yaklaşımdan uzak açıklamalarını görünce yaptığımız işin kıymeti ortaya çıkıyor ve iyi ki böyle bir şey yapmışız diyoruz" diye konuştu.

'BU AHLAKSIZ ADAMIN…'

Akdağ, CHP'nin muhalefet anlayışının çok yanlış olduğunu ve bu tarzın CHP'ye bir şey kazandırmadığını savunarak, "Şimdi bu ahlaksız adamın, milletvekili kılıklı bu adamın söylediklerine nasıl tahammül edeceğiz. Bunlar yarın Allah korusun şehidi mezarda bile rahatsız ederler. İfadeler apaçık ortada. Dolayısıyla yapılan iş doğru iştir. Benim içim çok rahat" ifadelerini kullandı.

'TEREDDÜT EDECEK BİR ŞEY YOK'

"Gelecekte başka şeylere, hukuk dışına yönelmeye sevk edeceği ve 15 Temmuz dışında başka olaylarda değerlendirilebileceği yönünde görüşlerin ortaya çıktığını" belirterek, görüşünü sorduğu Akdağ, şunları kaydetti:

"Bu düzenleme 15 ve 16 Temmuz'la alakalı. Ayrıca sonuçta mahkeme karar verecek. Diyelim ki ileride herhangi bir kişi ile ilgili böyle bir mahkeme açıldı. Mahkeme bakacak o kişinin davranışı 15-16 Temmuz'da tamamen darbeyi bastırmaya dönük bir davranış mıydı, yoksa başka bir şey miydi? Hakimler, savcılar bunun için var. Bunda tereddüt edecek bir şey yok. Sadece ana muhalefet partisinin hırçınlığını, bu milletvekilinin şahsında terbiyesizliğini görmüş olduk. Bu kişiyi parti disiplinine sevk edip çıkıp özür dilese, yaptıklarını onaylamıyoruz derlerse bunu anlarız. Bugüne kadar sustu, sanki yaptıkları doğru bir şeymiş gibi bir tavır var."

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