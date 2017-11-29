Akdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun iddiaları hakkında açıklama

Akdağ, 24 TV televizyonunda yayınlanan programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Suriyelilere başta AFAD ve diğer devlet kurumları olmak üzere şahıslar, dernekler, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin yaptıkları yardımları üst üste konulduğunda 30 milyarlık dolarlık bir rakama ulaşıldığını belirterek, "Aslında bugüne kadar bunu çok daha detayıyla incelemiş olsak bu rakamların üstünü de bulabiliriz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün partisinin grup toplantısında dile getirdiği iddialarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Akdağ, Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü siyasetin, siyasetin itibarsızlaştırılmasına yol açabileceğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu'nun bu yönde iddiaları daha önce de dile getirdiğini aktaran Akdağ, "Cumhurbaşkanımızın İsviçre'de sekiz ayrı hesabının olduğunu iddia etti 2010'da. O zaman Cumhurbaşkanımız kendisini yine ispata davet etti, çıt çıkmadı. 7 Ocak 2014'te CHP Grup toplantısında Bakırköy'de bir arsanın vakfa verildiğiyle ilgili bir iddiada bulundu. Kendisi ispata davet edildi, ondan da bir sonuç çıkmadı. 26 Mayıs 2015'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde altın klozet olduğunu öne sürdü, sonra bir televizyon programında çark etti." ifadesini kullandı.

Böyle bir genel başkanın anamuhalefet partisinin başında olduğu için iktidar partisi olarak üzüntü duyduklarını belirten Akdağ, bunun ülke adına bir utanç kaynağı olduğunu, böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini söyledi.

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