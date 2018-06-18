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18 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Akıllara, kalplere, gönüllere sığmadı

18 Haziran 2018, Pazartesi 22:24
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski Başbakan Tansu Çiller’in AKP’nin İstanbul Yenikapı mitingine katılması dolayısıyla bir açıklama yaptı. Uysal, “Yaptıkları bu destek açıklaması; akıllara, kalplere, gönüllere, her şeyden öte vicdanlara sığmamıştır” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı ve İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Adayı Gültekin Uysal, eski Başbakan Tansu Çiller’in AKP’nin İstanbul Yenikapı Mitingine katılması dolayısıyla bir açıklama yaptı. Yaptığı yazılı basın açıklamasının eski Başbakanımız Tansu Çiller’in AKP’nin İstanbul Yenikapı Mitingine katılması ve yaptığı açıklamada sarf ettiği sözler dolayısıyla zaruri bir açıklama olduğunu vurgulayan Uysal, “Kimde ne kadar iman, fikir var, kimde ne kadar inancına, geçmişine, hatıralarına, verilen emeklere sadakat var, kimde ne kadar sebat, sabır, irade var... Bütün bunların kantara çıktığı, ölçüye vurulduğu zamanlardayız” diye konuştu.

Türkiye’yi ‘beka sendromu’ içine düşürenlerle beraberler

Bugünlerin, yüksek gerilim hattında yaşanan tarihi günler olduğunu söyleyen Gültekin Uysal, “Hayatlarını demokrat davaya adamış vatanseverler olarak ülkemizin çok derinden sarsılmalar yaşadığı bir dönemde bizlerin bambaşka beklentileri olmuştu. Elbette ki siyasette önemli vazifeler yapmış kişiliklerin Türkiye’yi ‘beka sendromu’ içine düşürenlerle, demokrasi ve adaleti yok edenlerle ilgili tarih önünde mesuliyetlerini yerine getirmesini beklerken; yaptıkları bu destek akıllara, kalplere, gönüllere, her şeyden öte vicdanlara sığmamıştır” dedi.

Demokratlar nezdinde hükümsüzdür

Demokrat Parti için bir cümlelik açıklamayı esirgeyenlerin, milletin önceliklerinden ziyade şahsi öncelikleri ile hareket sergileyenlerin bu tavrının, demokratların nezdinde hükümsüz olduğunu söyleyen Uysal şunları söyledi: “Unutmamak gerekir ki herkes iddiaları ile sınanır. İşte bu ‘Sanal Demokrasi Kahramanları’nın apoletleri de iddiaları ile en azami düzeyde sınandıkları ve adeta tarihin makas değiştirdiği bir zamanda, kendiliğinden düşmektedir. Milletimizin Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener’e ve demokrat davaya karşı; geçmiş nispeti dolayısıyla tek kullanımlık anlam parantezine kendini sıkıştıranlarla ilgili kurucu irademizin ortaya koyduğu fikir, inanç, ideal, değerler ve icraatların ölçüsüne vurarak ‘Derdi millet, derdi demokrasi, derdi adalet’ olan tüm Demokrat dava arkadaşlarımızın vicdan ve aklında hükmü, yoklukla maluldür.”

Namussuzlarla kazanacağıma, namuslu insanlarla kaybetmeyi yeğlerim

Gültekin Uysal açıklamasını şöyle tamamladı: “Elbet bir gün tarih de hükmünü icra edecektir! ‘Ya Rabbi, inanmadıklarımızı bize yaptırtma’ diye dua ile başladığımız mücadelemizi dava arkadaşlarıma mücadelemizin başında taahhüt ettiğimi tekrar tarihe not düşmek için ifade ediyorum; Namussuzlarla kazanacağıma, namuslu insanlarla kaybetmeye, sonuna kadar mücadele etmeye razıyım. Duamız ve çabamız; dev memesinden cüceleri değil, devleri emzirdiği devlet ve siyaset adamlarının yöneteceği bir Türkiye içindir.”

Haber: Fatih Karagöz

Etiketler: gültekin uysal, demokrat parti, tansu çiller
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