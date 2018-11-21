AKP, 30 ilin başkan adaylarını Cumartesi günü açıklayacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın, 30 il ve bu illerin bazı ilçelerinin belediye başkan adaylarını Cumartesi günü açıklaması beklenirken adaylarında kesinleştiği öğrenildi.
Hürriyet’in haberine göre, Erdoğan öncelikle mevcut belediye başkanlarından devam edecekler ile muhalefetin elinde olan bazı illerdeki adaylarını açıklayacak. Adayların açıklanacağı illerin arasında İzmir, Antalya, Gaziantep, Konya, Gümüşhane, Artvin, Denizli, Çankırı yer alıyor. Gaziantep’te Fatma Şahin, Antalya’da da Menderes Türel, Konya’da Uğur İbrahim Altay yeniden aday gösterilecek. Erdoğan’ın açklayacağı illerin arasında üç döneme takılan tek büyükşehir Kocaeli’nin de olacağı ifade ediliyor. Kocaeli’de Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ın aday gösterilmesi bekleniyor.