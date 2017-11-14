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14 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

AKP'de İstanbul için operasyon hazırlığı

14 Kasım 2017, Salı 10:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 6 belediye başkanın istifa etmesinin ardından İstanbul'da 39 ilçe başkanının en az üçte birinin değiştirileceği konuşuluyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın değiştirilmesiyle başlayan operasyonun yeni yılın başında, hem il başkanlığı hem de ilçe başkanlıkları düzeyinde devam edeceği belirtiliyor. Bunun kesin tarihini, partinin İstanbul il kongresini ne zaman yapacağı belirleyecek. Önce ilçe kongreleri tamamlanacak ardından da il kongresinin tarihi belli olacak.

İstanbul'da 39 ilçe başkanının en az üçte birinin değiştirileceği öne sürülüyor. Çalışmalar tamamlandığında, AKP'de istifa ettirilen il başkanı sayısının toplam 28-30'e ulaşacağı belirtiliyor.

Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde göreve getirilen AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin durumu da tartışılıyor. Erdoğan'ın, Temurci ile yola devam etmeyeceği öne sürülüyor.

'SEÇİM KABİNESİ OLUŞTURULACAK'

AKP kulislerine göre Erdoğan, seçimlere ‘yenilenmiş parti yönetimi ve yenilenmiş kabine' ile girmeyi tercih edecek. Bu nedenle de büyük kongre ilkbaharda yapılacak. Partinin MKYK'sı ve genel başkan yardımcılarının bir kısmı değişecek. Bunu, kabine değişikliği izleyecek ve partiyi seçime götürecek, ‘seçim kabinesi' oluşturulacak.

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