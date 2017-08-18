AKP’de istifalar gelmeye devam ediyor

AKP’li Aksaray İl Başkanı Abdulkadir Karatay il başkanlığı görevinden istifa etti.

Karatay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘metal yorgunluğu’ açıklamasının ardından istifa eden beşinci isim oldu.

Tayyip Erdoğan, “Bu yıl sonuna kadar, il ilçe ve belde teşkilâtlarımızın tamamını güncelleyeceğiz. Yeniden gözden geçireceğiz; çünkü ortada bir metal yorgunluğu var. Bunu aşmamız gerekiyor” sözleri sonrasında başlayan istifalar devam ediyor. Erdoğan’ın 16. ‘bazı teşkilâtlar kendi adımlarını atsınlar’ açıklamasının ardından istifalar da gelmeye başladı. Son istifa eden isim AKP Aksaray İl Başkanı Abdulkadir Karatay oldu. AKP’de Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca’nın önceki gün istifa etmesinin ardından Hakkâri, Şırnak ve Muş il başkanları da istifa etmişti. Partisindeki ‘metal yorgunluğuna’ dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Teşkilâtlar, belediyeler, biz uyarmadan kendileri bu uyarıyı yapsınlar ve adımı da atsınlar” demişti.