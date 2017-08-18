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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

AKP’de istifalar gelmeye devam ediyor

18 Ağustos 2017, Cuma 19:00
AKP’li Aksaray İl Başkanı Abdulkadir Karatay il başkanlığı görevinden istifa etti.

Karatay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘metal yorgunluğu’ açıklamasının ardından istifa eden beşinci isim oldu.

Tayyip Erdoğan, “Bu yıl sonuna kadar, il ilçe ve belde teşkilâtlarımızın tamamını güncelleyeceğiz. Yeniden gözden geçireceğiz; çünkü ortada bir metal yorgunluğu var. Bunu aşmamız gerekiyor” sözleri sonrasında başlayan istifalar devam ediyor. Erdoğan’ın 16. ‘bazı teşkilâtlar kendi adımlarını atsınlar’ açıklamasının ardından istifalar da gelmeye başladı. Son istifa eden isim AKP Aksaray İl Başkanı Abdulkadir Karatay oldu. AKP’de Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca’nın önceki gün istifa etmesinin ardından Hakkâri, Şırnak ve Muş il başkanları da istifa etmişti. Partisindeki ‘metal yorgunluğuna’ dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Teşkilâtlar, belediyeler, biz uyarmadan kendileri bu uyarıyı yapsınlar ve adımı da atsınlar” demişti.

Etiketler: akp, istifa
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  • Ali Tam

    19.08.2017 14:06:22

    AKP cökecektir! Istikbal Demokrat Partinindir. Devlet adami olarak daha evrensel cihansümül düsünebilen ve daha zeki bir GÜLTEKIN UYSAL Türkiye'yi layik oldugu yere tasiyacaktir. Bir sonraki Cumhurbaskanimiz insaallah DP lideri GÜLTEKIN UYSAL olacaktir. Herkes simdiden kollari sivayarak canla basla bunun icin gayret göstersin!

  • HÜSEYİN İLHAN

    19.08.2017 08:18:03

    RTE nin ifadesiyle bunlar DEFOLUMU oluyor.Yada artık biz bu günahlara ortak olmayalım diyenlermi oluyor.

Risale-i Nur Külliyatı

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