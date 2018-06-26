AKP'deki yüzde 7.1'lik oy kaybı değerlendirildi

AKP kurmayları, genel başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50 oy almasına rağmen partinin yüzde 7.1'lik oy kaybetmesini değerlendirdi. Kurmaylara göre, partinin yüzde 42'lik bir kemik kitlesi bulunurken yüzde 7-9 arası bir kitle dönemsel olarak kendilerine oy veriyor.

24 Haziran seçimleri sonrası MHP’nin ve İYİ Parti’nin, ittifakla TBMM’ye zaten taşınacak olması, AKP'ye giden milliyetçi oyların kendi adreslerine dönmesi sonucunu doğurduğu yorumları yapıldı.

Hürriyet'in aktardığına göre, AKP içerisinde oy kaybının nedenleri arasında, ‘bazı illerde aday profilinden kaynaklanan itirazlar, yerel yönetimlere yönelik şikâyetler, bazı il teşkilatlarında yapılan değişiklikler ve seçim kampanyasının başarılı olmaması’ da sayıldı.

'BELEDİYE BAŞKANLARI DEĞİŞİMİ OLUMLU ETKİLEDİ'

Ancak bunların, ‘milliyetçi oyların partilerine dönmesi’ kadar büyük bir etkiye neden olmadığı da ifade ediliyor. İstanbul ve Ankara gibi büyük illerde yapılan belediye başkanı değişikliğinin olumlu sonuçlarının görüldüğü de iddia ediliyor.

'ANALİZİNİ İYİ YAPMAMIZ GEREK'

Parti kurmayları, “AKP’nin taban oyu yüzde 42 civarında. Bunun üstündeki oy, dönemsel olarak uygulanan politikalar, yönetim anlayışı ve ekonomik kararlarla gelip-giden kitle. Bizim oyumuzun yüzde 7-9’luk bölümünün izlenen politikalara bağlı olarak azaldığı daha önce de yaşandı. 7 Haziran seçimleri buna iyi bir örnektir. Eğer AKP uyguladığı politikalarda umut ve güven sağlıyorsa, bu kitle bize oy veriyor. Bundan uzaklaştığımızda da gidiyorlar. Bunun analizini iyi yapmamız gerekecek” dediler.

'AKP'YE ALTERNATİF OLACAK BİR PARTİ MECLİSE GİRDİ'

Ayrıca kulislerde “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 16 yıl aradan sonra tekrar "Demokrat Parti ve Demokrat Misyon" temsil edilecek. İYİ Parti'den aday olan demokrat adaylar mecliste temsil hakkı kazandı. İYİ Parti’ye gelen isimler, geleneksel milliyetçi tabandan farklı. Meclise giren yeni siyasi partilerin, Meclis politikaları ve iktidarla ilişkilerinde nasıl bir politika izleyeceğini önümüzdeki günlerde görecğiz” yorumları yapılıyor.