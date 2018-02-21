"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

AKP'den CHP'nin 'ittifak' eleştirilerine cevap

21 Şubat 2018, Çarşamba 21:39
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin MHP ile yaptığı seçim ittifakı ile ilgili ana muhalefet partisi CHP'nin eleştirilerine ilişkin "Koalisyon ile ittifak çok farklı şeyler. Koalisyon seçimden sonra çıkan tablonun dayattığı durum. İttifak siyasi partilerin ortak bir çalışma programı etrafında seçmene yaptığı bir deklerasyon" dedi.

HaberTürk'te yer alan habere göre, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'nin ittifak eleştirilerine ilişkin; ''Koalisyon ile ittifak çok farklı şeyler. Koalisyon dediğimiz şey seçim sonrası gündeme gelen sandıktan çıkan sonuçlar üzerinden siyasi partilerin seçim öncesi vadettiği şeylerin aksine koalisyon adına derme çatma oluşturdukları bir yapıydı. İttifak ise seçim öncesinde birbirine yakın olan çözümleri, gayeleri yakın olan, projeleri yakın olan partilerin seçim öncesinde daha ortada seçim yokken bir araya gelip vizyonunu deklere ettiği yeni hükümet sisteminin siyasete getirdiği bir yenilik. Bir süre sonra şöyle bir siyasal süreç oluşacak. iki temel siyasal damar var. Burada çok temel fark öncelik ve sonralık. Koalisyon seçimden sonra çıkan tablonun dayattığı durum. İttifak siyasi partilerin ortak bir çalışma programı etrafında seçmene yaptığı bir deklerasyon" dedi.

"Temel dinamiği siyaset birleştirici özelliği"

"Sistemleri siyasi partiler üzerinden okuyamazsınız" diyen Ünal, "Her sistem kendi yeniliğini beraberinde getirir. Hükümet sisteminin temel dinamiği siyaseti birleştirici özelliği. Böyle bir meseleyi bir parti üzerinden okumak yanlış. MHP'nin baraj sorunu üzerinden bu düzenleme yapıldı dersek, abeste iştikal olur. Tabi ki  siyasi partiler ittifak yapacak. Bu siyasi partiler bu siyasal tercihlerinden dolayı yargılanabilir mi, sorgulanabilir mi. Hayır.'' şeklinde konuştu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ünal, ittifak yapamayan partiler açısından barajın diğer partiler için dezavantaj olacağı konusunda, ''Hükümet sistemini getireceksiniz ama ittifakların önünü kapatacaksınız. Böyle bir şey olmaz. Ben kimse ile ittifak yapmak istemiyorum. Sizin de ittifak yapmanızı istemiyorum. Böyle bir mantık olmaz. Pusulada bir değişiklik söz konusu değil. Kura ile yerleri belirleniyordu. İttifak yapan partiler yan yana olacak. Kura esnasında tek bir parti gibi kuraya tabii olacaklar. İttifak yapan o partilerin üzerinde unvanı yazacak.'' ifadelerini kullandı.

"Bu ittifak  2019'a dönük bir ittifak değil"

Ünal, ''Bundan sonraki süreçte tek bir siyasi parti söz konusu değil. Bunlar siyasi partilerin kurullarında yapacağı görüşmeyle belli olur. MHP ile oluşturduğumuz bu ittifak 2019'a dönük bir ittifak değil. 2023'e Türkiye'ye dönük hedeflerini ortak tayin etmek için bir birliktelik. Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Türkiye'de milliyetçi söylem yükseliyor, ya da kutuplaşma oluyor diye bir şey söz söyleniyor. Türkiye'nin sınır güvenliği devletin bekası milli ve yerli bir duruş ortaya çıkardı. Kim bu ülkenin güvenliği için bir dert bir sıkıntı duyuyorsa bu bunun söylemidir'' diye konuştu.

Okunma Sayısı: 582
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • g@L!p

    22.2.2018 00:12:33

    Tabi siz bu ittifakı sadece MİLLETİN MENFAATİ İÇİN yaptınız !!!

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı

Demirel'e verilen brifing

Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz

Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

Arakan’da yapılan soykırımdır

Şimdi de 'nükleer füze' gerilimi

Sadece 2 kişi ayrılabildi...

Dört gol, üç kırmızı kart: Gergin kupa derbisinde beraberlik

Güleçyüz: Aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz

39 asker tutuklandı

Durum daha da kötüleşti: "Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

'AB üyeliğine hazır değiller'

Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması tutuklandı

Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

Tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı

Abbas'tan "iki devletli çözüm'' açıklaması

Türkiye ile imzalanan protokolleri feshetti

Forbes "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı

HSK bir yargı organı mı?

Rusya Suriye'de 200 yeni silah denemiş

En Çok Okunanlar

M. Latif SALİHOĞLU

Çamur atanlar
Kâzım GÜLEÇYÜZ

28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor
Genel

Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı
Genel

Demirel'e verilen brifing
Genel

Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz
Armağan Bahtiyar

İnsanlık ağır yaralı... (Bir şeyler yapmalıyız.)
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Samsun’dan Nur’a plâket
Ülker Yılmaz CABA

Ders aldık mı?
Genel

Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.