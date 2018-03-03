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AKP'den erken seçim açıklaması

03 Mart 2018, Cumartesi 21:46
AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Erken seçim yok, seçim zamanında olacak. AK Parti her zaman seçimleri zamanında yaptı. Kim ne derse desin, seçimler zamanında yapılacak." dedi.

Bostancı, partisinin Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen Amasya Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2019 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimlerinin zamanında yapılacağını söyledi. 

Bu seçimlerde erken çıkanın yol alacağını belirten Bostancı, "Erken seçim yok, seçim zamanında olacak. AK Parti her zaman seçimleri zamanında yaptı. Kim ne derse desin, seçimler zamanında yapılacak." diye konuştu. 

Seçimlerde Türk milletini en yüksek gönül, en yüksek vicdan, en yüksek siyaset paydasında birleştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Bostancı, Türkiye'nin inşasını vatandaşlarla birlikte yapmak istediklerini kaydetti. 

"GÖRECEKSİNİZ, CHP DE İTTİFAK YAPACAK" 

Bostancı, AK Parti'nin "ittifak yapın" çağrısını CHP'nin "ahlaksız teklif" olarak değerlendirdiğini anlatarak, şöyle devam etti: 

"İttifak meselesi gündeme geldiğinde, çıktı CHP'nin sözcülerinden birisi, 'Bize ahlaksız teklife bulunuluyor' dedi. Ne teklifinde bulunduk? 'Siz de ittifak kurun' dedik. Bunun neresi ahlaksızlık. Bir ittifak kurduklarında bu bir ahlaksızlıksa bunun cevabını verecek olan müttefikleridir. Kiminle yan yana gelirse ahlaksız bir durum oluyor, kiminle beraber ittifak kurarsa bu bir ahlaksızlık sayılıyor? Öyle laf olur mu?" 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 48,5 "hayır" cephesini sandığa götürmek için çaba gösterdiğini aktaran Bostancı, şunları söyledi: 

"CHP'nin oyu mu? Değil. Neyin çabasını gösteriyorsun? İttifak kurmanın. Ama adına 'ittifak' demiyorsun. Ne diyorsun? 'Peçeli ittifak' diyorsun, 'Mahcup bir ittifak' diyorsun. Biz de diyoruz ki bu tür lafların yüzüne peçe takmaya gerek yok. Birileriyle bir araya geleceksen, birlikte siyaset yapacaksan, 2019'a birlikte koşacaksan adını koyalım. Herkes kiminle beraber gidecekse Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için adını koysun, çatısını kursun ve gitsin. Dediğimiz bu. Millet de desin ki 'Bunlarla beraber olmanın siyasi sorumluluğunu yüklenmeye hazır'. Çünkü kiminle berabersen onunla beraber değerlendirilirsin. CHP hem birileriyle beraber yol yürümek hem de beni kimse görmesin istiyor ama göreceksiniz, onlar da ittifak yapacak, seçime birlikte girecekler." 

Toplantıya Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal ile partililer katıldı.

AA

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  • Mustafa

    4.3.2018 03:34:27

    1 kasım zamanında yapılan bir seçim değil di. Ayrıca siz bu ittifak işine niye bu kadar taktiniz millet isterse tabanda ittifak yapar. Tabanda olmayan ittifak secim günü saat 17 den sonra müttefiklerin elinde patlar.

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