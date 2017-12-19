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19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

AKP'den İYİ Parti değerlendirmesi: 'Oyları bölebilir'

19 Aralık 2017, Salı 10:18
AKP'de, CHP’nin güçlü olduğu sahil kesimlerinde İYİ Parti’nin varlık göstermesi durumunda AKP’nin CHP’de olan bazı belediyeleri alabileceği ifade ediliyor.

Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın kulislerden edindiği bilgilere göre AKP, ağırlıklı olarak MHP'li muhaliflerin bulunduğu İYİ Parti'yi muhatap almamayı tercih ediyor. Siyasi değerlendirmelerde ve polemiklerde İYİ Parti’den gelen eleştirileri yokmuş gibi kabul eden AKP’de yerel seçimlerde İYİ Parti’nin CHP’nin oylarını bölebileceği üzerinde duruluyor.

'KURULMADAN ÖNCE İYİYDİ'

AKP’de yapılan analizlerde İYİ Parti’nin partileşmeden önceki süreçte seçmenin ilgisini üzerine topladığı, ancak kurulduktan sonra bu trendin aşağı yönlü olarak seyir izlediği kaydedildi. Diğer siyasi partilerde istediği noktalara gelemeyenlerin veya mevcut siyasi yapılardan beklentisi kalmayanların İYİ Parti’de buluştuğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

'İYİ PARTİ SAHİL KENTLERİ DIŞINDA VARLIK GÖSTERMEYECEK'

İYİ Parti’yi kasıtlı olarak muhatap almayan AKP'liler, bu partinin yerel seçimlere girmesinin kendi lehlerine olabileceğini de düşünüyor. İYİ Parti’nin özellikle Türkiye’nin batısında karşılığının olduğu değerlendirmeleri yapılırken, CHP’nin güçlü olduğu sahil kesimlerinde İYİ Parti’nin varlık göstermesi durumunda AKP’nin CHP’de olan bazı belediyeleri alabileceği ifade ediliyor. İYİ Parti’nin İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde varlık gösteremeyeceği kaydediliyor.

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