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25 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

AKP’den Melih Gökçek yorumu: İş olsun diye alınmadı

25 Ekim 2018, Perşembe 18:23
Hayati Yazıcı, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, emeklilikte yaşa takılanlar teklifinin Meclis’te reddedilmesinin, Cumhur İttifakı’nın devam ettiğinin somut göstergesi olduğunu söyledi. Yazıcı, MHP’dan aday olacağı iddia edilen Melih Gökçek için ise “İş olsun diye görevden alınmadı” ifadesini kullandı. Yazıcı, karşılıkla açıklamalarla gündem oluşturan ittifak tartışmalarına değindi. Cumhur İttifakı’nın her zaman yerel seçimlerden ayrı tutulduğunu belirten Yazıcı, şunları söyledi: “Türkiye siyasetine gündeme ittifak konuşmalarının değerlendirmelerin oturduğu günden bu yana Cumhur İttifakı’na konu alan dışında ittifak yapılacak alanlar gündeme geldiğinde Cumhur İttifakı ayrı tutulmuştur. Sayın Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız bunu ifade etmiştir. Cumhur İttifakı’nı hep yerel seçimlerden ayrı tuttuk. Cumhur İttifakı burada bitti mi? Türkiye yeni sisteme geçiş gerçekleştirdi. Yeni sistemin siyasal kültürünün oluşturulması gerekir. Parlamento siyasi parti ilişkileri bu süreci besleyici unsurlardır. Gerek Meclis gerek Meclis dışında bu birlikteliği sürdürme gayreti içerisindeyiz. Bunun somut bir örneğini dün (Çarşamba akşamı) yaşadık. Erken emeklilik önerisi yaşadık. Sayın Bahçeli müdahalesini radikal biçimde gerçekleştirdi. Cumhur İttifakı konusunda kararlı olduğunu göstermek için dünkü davranışını gerçekleştirdiği düşüncesindeyim. Bütçe imkanları olsa asgari ücreti bugünkü seviyede mi tutarız. Bir taraftan bütçeyi artıracağız. Girişimciyi destekleyeceğiz. Bütçeyi büyütüp bu sorunları çözeceğiz.”

Etiketler: hayati yazıcı
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