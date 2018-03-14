AKP'den MHP kurultayına 3 kişilik heyet

MHP'nin 12. Büyük Kurultayı'nı, AK Parti'den Hayati Yazıcı başkanlığında Naci Bostancı ve Mustafa Şentop'tan oluşan 3 kişilik heyet takip edecek.

AK Parti, hafta sonu yapılacak MHP'nin 12. Büyük Kurultayı'na temsil heyeti gönderme kararı aldı. Kurultayda, AK Parti'yi Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'dan oluşan üç kişilik heyet temsil edecek. Edinilen bilgiye göre, MHP'nin 18 Mart Pazar günü gerçekleştireceği 12. Büyük Kurultayı'na AK Parti'den bugüne kadarki en üst düzeyde ve kalabalık katılım olacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP'yi 2019 seçimlerine taşıyacak yönetim kadrolarının da şekilleneceği kurultayı izlemek üzere, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı başkanlığında üç kişilik bir heyet görevlendirdiği öğrenildi. Heyette, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop ve AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı da yer alacak. AA

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