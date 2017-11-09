AKP'den seçim barajı açıklaması

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, seçim barajıyla ilgili "Bizim bu konudaki görüşümüz de kamuoyu ile paylaşılacak. Siyasi partiler de konuşacak ve bir nihai karara varacaklardır." dedi.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleri ile toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Mahir Ünal'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Daha önce düzenli olarak sayın Genel Başkanımız milletvekilleri ile bir araya geliyordu. Tekrar Genel Başkanlığa dönmesi ile birlikte, AK Parti grubu ile tekrar, genel merkezimizde bir araya geldiler. Türkiye'nin meseleleri, AK Parti'nin karar vermesi gereken hususlarda milletvekillerimizin görüşleri alındı. İllerin sorunları ele alındı, 6 toplantı yapılacak. Özel olan bir konunun öncelikli olarak tartışılması, bu meseleyi karşılıklı olarak tartışmaları ve değerlendirmeler, değerlendirmeler sonucunda bir karara varılmasıdır."

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