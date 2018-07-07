AKP Erdoğan başkanlığında yeni dönemin ilk toplantısını yaptı

Seçimlerden sonraki ilk AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü ilk Cumhurbaşkanlığı KHK'sını yayınlayacaklarını, saat 21:00'de de kabineyi açıklayacaklarını, cuma günü ilk kabine toplantısını gerçekleştireceklerini söyledi. Toplantıdan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Kabinede kimlerin olacağına yönelik bir soruya ''Bakanlar Meclis'ten de olabilir, neden olmasın'' yanıtını verdi.

Yemin töreninden önce de AKP Meclis Grubu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yeni dönemin ilk toplantısını yaptı.

AKP GRUBU TOPLANDI, AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPAN BAŞBAKAN YILDIRIM HELALLİK İSTEDİ

Seçimlerden sonraki ilk AKP grup toplantısının açılış konuşmasını Başbakan Binali Yıldırım yaptı. Binali Yıldırım, konuşmasının sonunda helallik istedi. Yıldırım, ''Tüm arkadaşlarım ve sizden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Bilmeden kırdığımız varsa hakkını helal etsin, ben de hakkımı helal ediyorum" dedi.

ERDOĞAN: PAZARTESİ İLK CUMHURBAŞKANLIĞI KHK'SINI YAYINLAYACAĞIZ

AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı.

İşte Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

''Bugün yemin ederek resmen göreve başlayan TBMM'nin yeni üyelerini tebrik ediyorum. Yeni dönemdeki partimizin ilk toplantısının hayırlı olmasını diliyorum. 24 Haziran seçimlerinde seçilen 295 milletvekili arkadaşımı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hizmet yarışında bayrağı artık sizler devraldınız. Yapacak çok işimiz bulunuyor. Her birinizin enerjisine, üretkenliğine ve sadakatine ihtiyacımız var. Bunun için tek bir anınızı bile boşa geçirmeye hakkınız yok. Cumhur ittifakı olarak baktığımızda 344 milletvekili olarak mecliste %57'lik bir çoğunluğa sahibiz. Bu milletvekili seçimlerinde hedeflerimizin altında kalmamız daha çok çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %52,56 oy oranı ile en yakın rakibimizin 11 milyon üstü bir rakamla bize teveccühünü göstermiştir. Milletimizin sandıkta yaptığı hassas ayarı doğru değerlendirmemiz lazım.

PAZARTESİ AKŞAM 21:00'DE YENİ KABİNEYİ AÇIKLAYACAĞIZ

"Şimdiye kadar bütün badirelerin üstesinden milletimizle geldik. Yapmamız gereken iş milletimize bakmak, onun istikametinde olmak gerekir. Pazartesi günü yapılacak cumhurbaşkanılığı yemin töreni ile Türkiye yeni bir döneme adım atıyor. Meclis'teki merasimin ardından Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde göreve başlama töreni gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar kesinleşen haliyle törene 22 cumhurbaşkanı ile 17 başbakan, cumhurbaşkanı yardımcısı, meclis başkanı düzeyinde katılım olacak.

Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak Pazartesi akşam 21:00'de yeni kabineyi açıklayacağız. Pazartesi ilk Cumhurbaşkanlığı KHK'sını da yayınlayacağız.

26 milyon insan bize güven aşıladı. 50 milyon oyun içinde 26 milyon. Bu imtihanı başarı ile vermemiz lazım. Salı günü ilk yurtdışı ziyaretimi Azerbaycan ve KKTC'ye gerçekleştirerek geleneğimizi sürdüreceğiz. Çarşamba günü de Brüksel'e giderek ülkemizi temsil edeceğiz. 2 günlük bir NATO zirvesinden sonra burada çalışmalarımızı sürdüreceğiz.