AKP Genel Başkan Yardımcısı tesettüre girdi

Başbakan Binali Yıldırım'ın Suudi Arabistan ziyaretinde yer alan ve daha sonra umre ibadetini yerine getiren AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, umre dönüşü tesettüre girdi.
Malatya'da partisinin Yeşilyurt İlçe Kongresi'ne katılan Çalık, ilk kez bugün katıldığı kongrede tesettürlü görüntülendi.
Çalık, gazetecilerin başörtüsü takmasıyla ilgili sorusuna uzun süredir örtünmeyi düşündüğünü belirterek, "Yüce Rabbim bana nasip etti, umre vazifemizi yaptık. İnşallah Allah kabul eder. Gönlünde olan herkese de nasip eylesin" diye cevap verdi.