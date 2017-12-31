"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 ARALIK 2017 PAZAR - YIL: 48

AKP Genel Başkan Yardımcısı tesettüre girdi

31 Aralık 2017, Pazar 11:16
Başbakan Binali Yıldırım'ın Suudi Arabistan ziyaretinde yer alan ve daha sonra umre ibadetini yerine getiren AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, umre dönüşü tesettüre girdi.

Malatya'da partisinin Yeşilyurt İlçe Kongresi'ne katılan Çalık, ilk kez bugün katıldığı kongrede tesettürlü görüntülendi.

Çalık, gazetecilerin başörtüsü takmasıyla ilgili sorusuna uzun süredir örtünmeyi düşündüğünü belirterek, "Yüce Rabbim bana nasip etti, umre vazifemizi yaptık. İnşallah Allah kabul eder. Gönlünde olan herkese de nasip eylesin" diye cevap verdi.

Okunma Sayısı: 480
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    306. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Akdağ'dan KHK yorumu: İyi ki böyle bir şey yapmışız

    Gül'ün İngiltere'ye neden gittiği belli oldu

    Tunus’tan zeytinyağı ithalatı ‘samimiyet göstergesi’ymiş!

    Enerji içeceklerine üç yerde yasak

    Damlası 7, kilosu 7 bin TL

    Elektriğe yüzde 8,8 zam geldi

    Yunanistan'a kaçan darbecilerden birinin sığınma talebi kabul edildi

    Yeni devlet modeli, 2019'da hayata geçecek

    150 yıllık havra, semt konağına çevrildi

    Keyfîliğin faturasını masumlar ödüyor

    'Pardon'dan sonra sıra tazminatta

    Alman Bakandan başörtüsü yasağı tepkisi

    AB Türkiye’yi, Türkiye AB’yi anlamadı

    Başvuruların çoğu OHAL’den

    Kardeşe mektup insanlığa ders...

    Genç işsizlik niye yüksek?

    'Bu, ayıp olarak bir ülkeye, bir hükümete yeter'

    Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili yeni gelişme

    AİHM ‘tek tip’e geçit vermedi

    Kabul edilebilir değil, ama hayırlı olsun

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Pardon'dan sonra sıra tazminatta
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL raporunda Yeni Asya
    Genel

    Keyfîliğin faturasını masumlar ödüyor
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Cemaatlerin siyasetle imtihanı
    Genel

    Nazlı Ilıcak: 'Kaderde bu da varmış' demekten başka çarem yok
    Halil AKGÜNLER

    Hz. Âdem (as) zenci miydi?
    Misbah ERATİLLA

    Melekler onu alkışladı
    Ahmet BATTAL

    Pire koyun, bit coin!
    Genel

    Gül'ün İngiltere'ye neden gittiği belli oldu
    Faruk ÇAKIR

    İşini bilen kayadan da para kazanır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.