AKP kurucularından olan Abdullatif Şener'den AKP'li vekillere önemli çağrı

AKP kurucularından eski başbakan yardımcıları Abdullatif Şener ve Ertuğrul Yalçınbayır, AKP milletvekillerine çağrı yaparak “Türkiye’nin içinde bulunduğu duruma uygun hareket etmelerini” istediler.

“Türkiye’nin başta terör ve ekonomik kriz olmak üzere çok sayıda sorunla boğuştuğunu, buna bir de başkanlık tartışmasının eklenmesinin vahim sonuçlar doğuracağını” savunan Şener ve Yalçınbayır teklifi imzalayan AKP milletvekillerine, “Teklifi geri çekin, Türkiye rahatlasın” dediler. Şener, “Türkiye’nin acilen normalleşmesi lazım. Ekonomik ve siyasi sıkıntının giderilmesi için teklif geri çekilmeli, çekilmeyecekse milletvekilleri sorumlu davranmalı, ülkeyi düşünmeli ve ‘hayır’ oyu vermeli” ifadesini kullandı.

Okunma Sayısı: 1669

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.