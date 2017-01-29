"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

AKP Kurucusu: Anayasa değişikliği paketi baştan sona ucube

29 Ocak 2017, Pazar 18:42
AKP kurucularından Abdüllatif Şener, TBMM'de kabul edilen anayasa değişikliği paketini 'ucube'ye benzetti. MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ise anayasa değişiklik paketinin anayasaya aykırı olduğunu ileri sürdü.

Milli Anayasa Hareketi tarafından Antalya'da Muratpaşa Belediyesi Konferans Salonu'nda 'Milletin birliği için başkanlığa hayır' konulu panel düzenlendi. Antalya Barosu eski başkanlarından Cengizhan Gököz'ün yönettiği panele, AKP kurucularından ve eski bakanlardan Abdüllatif Şener, MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, eski TBMM başkanvekillerinden Milli Anayasa Hareketi Başkanı Hasan Korkmazcan, Uğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu ile CHP Uşak eski milletvekillerinden Dilek Akagün Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. 

Yargıtay Cumhuriyet eski başkanlarından Vural Savaş ile CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın da izlediği panel, büyük ilgi gördü. 

Abdüllatif Şener, başkanlık sistemini öngören anayasa değişiklik paketinin bu ülkede yaşayan hiç kimseye yararı olmadığını söyledi. Aksine bu paketin kabul edilmesi halinde bunun sorunlara yol açacağını ileri süren Şener, "Bir başkanlık sistemi değil, dünyada tanımlanmış bir sistem değil. Baştan sona ucube bir düzenlemeden ibarettir. Böyle bir düzenlemenin bu ülkede yaşayan hiçbir vatandaşa bir faydası da yoktur. Hiç kimsenin iş derdine, aş derdine, günlük sıkıntılarını çözüm getirebilecek bir özelliği olmadığı gibi, aksine bu ülkede yaşayan her vatandaşın ekonomik ve sosyal sorunlarını, problemlerini artıracak bir pakettir. Böyle bir düzenleme karşısında devlet sanki sorun üretme mekanizması haline dönüşecektir" dedi.

Bu değişiklik paketinin ülkeye de hiçbir faydası olmayacağını söyleyen Şener, bu paketin referandumda kabul edilmesi halinde Türkiye'nin demokratik yapısının ve kuvvetler ayrılığının ortadan kalkacağını iddia etti. Türkiye'de herkesin cebindeki paranın yüzde 30'unu devletin harcadığını belirten Şener, “Bunu tek bir kişi harcayacak ve siz bunun nereye harcandığını bilmeyeceksiniz. Çocuğunuza bile verdiğiniz parayı nereye harcadığını sorarken siz cebinizdeki paranın her yıl yüzde 30'unu harcayanlardan hesap soramayacaksınız" diye konuştu.

'AKP'NİN PROGRAMINA AYKIRI'

Bu paketin AKP'nin parti programına da aykırı olduğunu ileri süren Şener, "AKP'nin programında sürekli demokrasiye vurgu yapılır. Sürekli erkler ayrılığına vurgu yapılır. Ama bu paketin neresinden bakarsanız bakın tutulacak bir tarafı yok" dedi. 

Ceyhan Mumcu ise anayasa değişiklik paketiyle ilgili sustukları için üniversitelerdeki akademisyenlere sitem ettiğini söyledi. CHP Uşak eski milletvekili Dilek Akagün Yılmaz ise halk oyuna sunulmak üzere TBMM'de bekletilen anayasa değişiklik paketiyle ilgili milletvekillerinin ettikleri yemine de sadık kalmayarak suç işlediklerini söyledi. Milletvekillerinin suç işlemeye devam ettiğini ileri süren Dilek Akagün Yılmaz, Anayasanın 6'ncı maddesine göre egemenliğin bir kişi veya zümreye devredilemeyeceğini söyledi. TCK'nın 309'uncu maddesine göre milletvekillerinin anayasayı ihlal suçu işlediğini kaydeden Dilek Akagün Yılmaz, "Bunlar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını öngörmektedir. Bunlardan yargılanacaksınız sayın milletvekilleri" dedi.

Milli Anayasa Hareketi Başkanı Hasan Korkmazcan ise mevcut cumhurbaşkanının anayasa değişiklik paketiyle görevine devam edemeyeceğini iddia etti. MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu da Anayasaya aykırı olarak anayasa çıkarılmaya çalışıldığını belirtti.

DHA

Okunma Sayısı: 888
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Akıncı: Kıbrıs’ta 1974'te kazanılan topraklar geri verilecek

    AKP Kurucusu: Anayasa değişikliği paketi baştan sona ucube

    Trabzonspor yeni stadında çok farklı

    Ayhan Bilgen adli kontrol şartıyla serbest

    Günde 4 milyon 900 bin adet ekmek israf ediliyor

    Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye tepki

    ‘Kriteriniz adalet olmazsa yüzünüz çok kızarır’

    El Bab'da IŞİD saldırısı: 1 şehit

    Cheney: Müslüman yasağı inandığımız her şeye karşı

    Akar Kardak'a gitti, gerginlik yaşandı

    Farabi'den 'başkan'lara tavsiye: Yalancı ve dalkavuk olanlardan uzak dur!

    Türkiye'de her üç kişiden biri obez

    Fransız cumhurbaşkanı aday adayı: Bilal olmaktan onur duyarım

    Yargı mensuplarına dudak uçuklatan zam!

    18 IŞİD'li terörist etkisiz hale getirildi

    Trump’ın kararı mahkemeye takıldı

    CHP'li vekilin faturası TBMM'yi karıştırdı

    Beyoğlu'nda çatışma: Biri polis 4 yaralı

    İnsanlar birbirini öldürüceğine boşansın!

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    77 kişi de olsa altından kalkabilir mi?
    Genel

    Mağduriyetler son bulsun
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2. Avrupa AB’ye de tehdit
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    OHAL’de buyurun seçime
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman ve Mevlânâ Halid’in cübbesi
    Genel

    Yargı mensuplarına dudak uçuklatan zam!
    Genel

    ‘Kriteriniz adalet olmazsa yüzünüz çok kızarır’
    Genel

    İnsanlar birbirini öldürüceğine boşansın!
    Faruk ÇAKIR

    Üç tarafı deniz, dört tarafı dert
    Genel

    Fransız cumhurbaşkanı aday adayı: Bilal olmaktan onur duyarım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.