AKP'li 3 il başkanı istifa etti

AKP'de kongre süreciyle birlikte 'yenilenme' adı altında yaşanan istifalar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'metal yorgunluğu' açıklamasınından ardından belediyelerde başlayan istifa süreci, parti teşkilatlarında devam ediyor. AKP Van İl Başkanı Avukat Zahir Soğanda, il başkanlığı görevinden istifa etti.

Geçtiğimiz hafta AKP Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda 26 il başkanının istifasının alındığı belirtilmiş ancak konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı.

BİR İSTİFA DA MARDİN'DE

AKP Mardin İl Başkanlığı görevini 1 Eylül 2015’ten itibaren yürüten Mehmet Ali Dündar, düzenlediği basın toplantısıyla istifa ettiğini açıkladı.

Dündar, şunları söyledi: "İl başkanlığını herkese açık hale getirerek herkesi kucaklayan bir seçim stratejisi ile en son seçim olan halk oylamasında ise Türkiye'de en fazla oy oranını artıran ilk 10 il sıralamasına girerek oy oranımızı yüzde 41'e çıkardık. Ak Parti yönetim kademelerine teşekkür ediyorum. Eşimden, ailemden ve dava arkadaşlarımdan helallik istiyorum. Gelinen süreçte teşkilat başkanlığımızın yeni bir değerlendirme yapmasının önünü açmak için yürütmekte olduğum AK Parti Mardin İl Başkanlığı görevinden ayrılıyorum."

SON AÇIKLAMA HATAY'DAN

Son istifa haberi de Hatay'dan geldi. AKP Hatay İl Başkanı Ahmet Atıç, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Partisinin Hatay İl Başkanlığı binasında basın açıklaması yapan Ahmet Atıç, "Benim üzerimden partimi yıpratmaya çalışıyorlardı. Bu yıpratmanın önüne geçemediğim için genel merkezimle yaptığım görüşmeler sonrası görevi bırakma kararı aldım" dedi.