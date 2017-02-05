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5 ŞUBAT 2017 PAZAR - YIL: 47

AKP'li Ataş'tan AKP'lilere tepki!

05 Şubat 2017, Pazar 10:24
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Adapazarı'nda partisinin il danışma toplantısında konuşma sırası kendisine gelene kadar salonun büyük bir bölümünün boşalmasına tepki gösterdi, "Ben Ankara'dan buraya geliyorsam, ben buradan ayrılmadan salondan ayrılanları kınıyorum. Böyle bir şey olamaz" dedi.

AKP Sakarya İl Başkanlığı'nın Adapazarı Spor Salonu'nda yapılan il danışma meclisi toplantısına, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AKP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Programda, yaklaşık 2 saat sonra konuşan Mustafa Ataş, salonun büyük bir bölümünün boşaldığını görünce partililere tepki gösterdi. Partililere, salonu boşalttıkları gibi sandıkları da boşaltırlarsa bunun hesabını veremeyeceklerini söyleyen Ataş, "Salonumuzun dörtte ikisi boşalmış vaziyette. Anlıyoruz ki yorgunsunuz. Seçim günü, bugün bu salonda olduğunuz gibi olmamanızı diliyorum. Eğer seçim günü sandıklarda da bugün salonun, programın bitmesini beklemeden sandıkları boşaltırsak, bugün burada boşalttığımız gibi, bunun hesabını Allah'a da millete de veremeyiz. Ben teşkilatçı bir insanım, ben Recep Tayyip Erdoğan'ın yetiştirdiği bir insanım. Böyle bir anlayışı reddediyorum" diye konuştu. 

Mustafa Ataş salondan ayrılan partililerin buna hakkı olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Genel başkan yardımcısının geldiği bir programda boş bir salonu görmek beni üzmüştür, bunu burada belirtmek istiyorum. Biz teşkilatsak nöbetimizi sonuna kadar tutmaya mecburuz. Hiçbir zaman için teşkilat mensubu buradaki başkan ayrılmadan, bu salonu terk edemez. Terk etmeye hakkı yoktur. Bu nasıl bir teşkilatçılıktır? Ben Ankara'dan buraya danışmaya geliyorsam, ben buradan ayrılmadan salondan ayrılanları da kınıyorum. Hangi işiniz vardı buradaki toplantıdan daha önemli? Böyle bir şey olamaz. Bizim cumhurbaşkanımız günde 18 saat çalışırken, hayatını bu ülke için, bu millet için feda ederken, biz böyle bir teşkilatçılık anlayışına sahip olmamalıyız."

Başbakan Binali Yıldırım, programın bir bölümüne telefon üzerinden görüntülü olarak bağlandı. Görüntüsü dev ekrana yansıtılan Başbakan Binali Yıldırım, salondaki partililere referandum sürecini ve daha sonra yaşanacakları anlattı. Sakaryalılardan referandumda 'evet' oyu atmak için söz alan Yıldırım, "Bu süreç sonunda artık 5 yıl seçim konuşulmayacak. Artık kısmetse hükümetin ihtiyacı olan düzenlemeler yapılacak, halkın ihtiyacı olan kanunları yapacak ve hükümette bu kanunlarla çıkaracağı cumhurbaşkanı kararnamesiyle vatandaşa, millete verilen sözleri yerine getirecek" dedi.

DHA

Etiketler: mustafa ataş
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