AKP’li başkan: ‘Şapka inkılabı bizim’

Şapka inkılâbının 92. yıl dönümü dolayısıyla Çankırı ve Kastamonu’da kutlamalar düzenlendi.

Törene katılan Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, törende yaptığı konuşmada, Atatürk’ün 92 yıl önce şapka inkılabının gerçekleşmesi için çıktığı yurt gezisine Çankırı’dan başlamasının bir tesadüf olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti: “Çankırı insanı, vatanına, milletine, değerlerine son derece bağlı bir toplumdur. Bu değerler için gerektiğinde her şeyini feda etmeden geri durmayacak, gözünü kırpmadan canını bile feda edecek bir toplumdur. Şapka devrimi ile alakalı vatanına, milletine, devletine bağlı bir toplumun seçilmesi tesadüf değildir. Şapka inkılabı fiilen Çankırı’dan başlamıştır. Çankırı’da giyilmiş, devrimin adı da İnebolu’da konulmuştur.” AA

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