AKP'li Belediye Başkanı, Twitter hesabından kendi kendini övdü

AKP'li Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun Twitter hesabından kendi kendini övdüğü görüldü. Kadıoğlu kendi hesabından yapılan paylaşımın altına “Esenyurtumuzun mimarı seninle gurur duyuyoruz” yazdı.

Başka bir hesaptan kendi Twitter hesabından attığı bir tweetin altına yorum yazdığını düşünen Kadıoğlu, hesabını değiştirmeyince kendini kendi hesabından öven bir yorum yazdı. Kendi hesabından kendine, “Esenyurtumuzun mimarı seninle gurur duyuyoruz” yazan AK Partili Kadıoğlu’nun bu paylaşımına ilişkin görsel de sosyal medyada alay konusu oldu. Paylaşım birçok kişi tarafından paylaşılırken Kadıoğlu’ndan herhangi bir açıklama gelmedi. Paylaşım daha sonra silindi. Belediye başkanının kendisiyle tweet'leşmesi şöyle:

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