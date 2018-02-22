AKP'li belediye başkanına bıçaklı saldırı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde AKP'li Belediye Başkanı Esat Öztürkile bir zabıta memuru, bıçaklı saldırıda yaralandı.

Kayseri'de Seydili Mahallesi'ndeki arazisinden yol açılmasına karşı çıktığı öne sürülen Mehmet A., belediye ekiplerinin yürüttüğü yol çalışmalarını kontrol için bölgeye giden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile zabıta memuru Sinan Sivritepe'yi bıçakla yaraladı. Yahyalı Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Öztürk ambulans helikopterle, Sivritepe de ambulansla Kayseri'ye sevk edildi. Mehmet A.'nın gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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