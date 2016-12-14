AKP’li Cemal Öztürk: AB’ye kafa atmak aleyhimize

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi AKP’li Cemal Öztürk, Türkiye’nin AB’ye yaklaşımını "Tedirginlik Türkiye’ye fayda sağlamaz" şeklinde değerlendirip “AB’ye kafa atmak aleyhimize” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi AKP’li Cemal Öztürk, "Biz AB’den çıkıyoruz’ dediğiniz an yatırımcı tedirgin olur. Tedirginlik Türkiye’ye para girişini düşürür, risk primini yükseltir” dedi. Öztürk, hükümete “Dolayısıyla özel sektörün moralini bozacak işlerden kaçınmalıyız. Mesela ‘AB bizi almayacak’ evet ama bunu baştan biliyorduk, bizi almıyorsunuz diye AB’ye kafa atmak aleyhimize çünkü AB ile ortağız. Ticari ortağız” uyarısında bulundu.

Bu fasıllarla standartlar düzelir

AB’deki fasıllarla iç hukukun düzeleceğini belirten Öztürk Star Gazetesine verdiği mülâkatta şunları dedi, “AB’deki fasılları iç hukukumuzu, sağlık düzenimizi, sanayi standartlarımızı düzeltmek için yapıyoruz. Yaptığımızda Avrupa’ya ihtiyacımız zaten sınırlı olur. Ama “Biz AB’den çıkıyoruz” dediğiniz an yatırımcı tedirgin olur. Tedirginlik Türkiye’ye para girişini düşürür, risk primini yükseltir. Türkiye’nin risk pirimi yükselirse Hazine ile yarın ihaleye çıktığınızda ve bir puan yüksekten borçlandığınızda bunun ülkeye maliyeti de artar. Sadece devlet borçlanmıyor, sanayiciler, bankalar, sigorta şirketleri Türkiye’deki riskleri dışarı satacak. Büyük bir sigorta şirketimizin yönetim kurulu üyeliğini yaptım. Türkiye’nin risklerini dışarıdaki bir sigorta şirketine sattığımızda Avrupa’daki sigorta şirketlerinden 3-3.5 puan yukarıdaydık. Zaman içinde düştü, ama kazandığımız bu seviyeleri kaybetmemek için onlarla kavga etmeyelim, çünkü ekonomik olarak zararlı çıkıyoruz. Ticarî kazanımlarımızı kaybetmemek için ekonomik diplomasi yapmamız lâzım.”