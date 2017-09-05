AKP'li Ensarioğlu: AKP ve MHP ittifakı referandum ittifakıydı

AKP ile MHP’nin referandum öncesinde başlayan ittifakını değerlendiren AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, “Bu ittifak referandum ittifakıydı, siyasi bir birliktelik yok. İki parti, iki rakiptir” dedi.

AKP’li Ensarioğlu, partisinin MHP ile referandum sürecinde başlayan ittifağını ile doğu ve güneydoğu bölgelerindeki yeni politika arayışını BirGün’e değerlendirdi. AKP’nin Kürtlere yönelik yeni bir politikaya girişmediğini söyleyen Ensarioğlu, yeni Bakanlar Kurulu için, “Bakanlık bir tercih meselesidir. Cumhurbaşkanı ve Başbakan, birlikte çalışacağı ekibi belirler. Hükümet meselesi bu açıdan başka bir şey. Doğuyu ve güneydoğuyu yok sayan bir siyaset izlememiz mümkün değil. Bu hiçbir partide olmaması gereken bir anlayıştır. Eğer Kürtleri yok sayarsanız MHP’nin ve CHP’nin olduğu gibi bölgede birer tabela partisine dönüşürsünüz. Sadece tabelaları var, kendileri yok” dedi. İstifaların doğu ve güneydoğuda başlamasının farklı sebepleri olduğunu söyleyen Ensarioğlu, “Bu sadece uzun süre iktidarda kalmanın verdiği bir takım değişim ihtiyacından kaynaklanabilir. Bölgede siyaset yapmanın koşulları çok daha farklı. Bu nedenle bir takım zafiyetler olabilir. Bazen yorgunluk da olmaz. Değişim ihtiyacı gerekir. Bu bir bayrak yarışı ve tazelenmedir. Böyle değerlendirmek lazım” şeklinde konuştu.