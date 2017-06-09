AKP'li Ensarioğlu: Saygı duyulmalı

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, hükümetin aksine IKBY referandumundan çıkan karara ‘saygı duyulması gerektiğini’ söyledi.

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