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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

AKP'li Külünk: İstifa çağrısını üzerlerine almıyorlar

20 Ağustos 2017, Pazar 18:31
AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘parti içinde statüko inşa eden’ unsurlara istifa çağrısı yaptığını ancak ‘gerçek muhataplar’ın bu çağrıyı üzerine almadığını öne sürdü.

Diriliş Postası’ndaki ‘Erdoğan’ı anlamak-2’ başlıklı yazısında, Erdoğan’ın ‘anlaşılamadığını’ savunduğu bir hafta önceki yazısına atıf yapan Külünk şu ifadeleri kullandı: “Geçen hafta ‘Erdoğan’ı Anlamak’ başlığıyla önemli bir vurgu yapmış ve kendisini evvelâ onu lider benimseyenlerin anlaması gerektiğinden dem vurmuştum. Aslında onu lider benimseyenler elbette Sayın Erdoğan’ı anlıyorlar. Ancak kimi şaşkınlıkla, kimi dişlerini gıcırdatarak, kimiyse ‘Durduk yerde rahatımıza niçin çomak sokuyor, neden milleti hareketlendiriyorsunuz? Neden ‘AK Parti teşkilâtlarında olup bitenlere duyarsız kalmayın’ diyorsunuz?’ cümlelerini barındıran bir sessizlikle anlıyor.”

‘Erdoğan’ın seslendikleri kendilerine bakmıyor’

AKP teşkilâtlarında yukarı doğru çıkıldıkça ‘statüko inşaları’ yaşandığını savunan Külünk şunları yazdı: “Evet, bunu konuşmak mecburiyetindeyiz! Bizim ifade etmek istediğimiz, teşkilâtlarda statüko inşâ etmiş unsurların varlığının ortadan kaldırılmasıdır. Zira Sayın Erdoğan da diyor ki, ‘İstifa ediniz!’ Fakat görüyorum ki onun seslendikleri kendilerine bakmıyor, gerçek muhataplar üzerlerine alınmıyorlar.”

Etiketler: erdoğan, akp, külünk
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  • mustafa

    22.08.2017 22:20:54

    istifa mı o da ne. akp nin lugatında öyle bir kelime var mı?

  • Yanal

    20.08.2017 21:04:25

    Bu nasıl demokrasi biz dedik oldu,yokmu istifa kriterleri neye göre geldi neye göre gidecek

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