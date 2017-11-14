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14 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

AKP'li Metiner: FETÖ'cüler cezaevinde krallar gibi yaşatılıyorlar

14 Kasım 2017, Salı 13:27
TBMM İnsan Hakları Ceza ve Tutukevleri İnceleme Alt Komisyon Başkanı, AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Komisyon üyesi milletvekilleri olarak tutuklu FETÖ'cüleri, ‘propagandalarını yapmamak' için ziyaret etmediklerini açıkladı. Metiner, bazı cezaevi yönetimlerinin ise bu kişilerin ‘Krallar gibi yaşamasına' destek olduklarını söyledi.

Komisyon üyesi milletvekilleri olarak tutuklu FETÖ'cüleri, ‘Propagandalarını yapmamak' adına ziyaret etmediklerini açıklayan Metiner, bazı cezaevi yönetimlerinin ise bu kişilerin ‘Krallar gibi yaşamasına' destek olduklarını söyledi. Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre, Başkan Metiner'in, önceki gün komisyon toplantsında yaptığı konuşmada, tutanaklara da giren o sözleri şöyle oldu:

'BAZI CEZAEVLERİNDE FETÖ'CÜLERE İMTİYAZLI MUAMELE VAR'

"Komisyon üyeleri olarak bugüne kadar cezaevlerinde hiçbir FETÖ'cüye ziyarette bulunmadık. Niye bulunmadık, bunun sebebi açık. Bu Meclis'i bile bombalayan, bombalamakta sakınca görmeyen o alçak güruhun siyasal propagandasına Meclis'in bir komisyonunun alet edilmesinden yana değilim. (…) Bazı cezaevi yönetimlerini de eleştiriyorum. FETÖ'cülere bazı yerlerde imtiyazlı muamele ettiklerine dair duyumlar var. Bu, bizi son derece rahatsız ediyor. Bu alçaklara yapılan bu muamele iddialarının, hâlâ oradaki bir kısım gardiyanlar marifetiyle onların nasıl krallar gibi yaşadığına dair, nasıl örgütsel faaliyetlerini sürdürdüklerine dair… FETÖ'cülerin propagandasına çanak tutacak bir komisyon olmadığımızı da belirtmek isterim."

"Biz orada cezaevi koşullarını incelemek için varız, kötü muamele var mı, işkence var mı? Hepimiz işkence, kötü muamele konusunda duyarlıyız, kimse bir diğerini bu konuda duyarsız olmakla suçlamasın. Bugüne kadar gezmiş olduğum cezaevlerinde kötü muamele ve işkence iddialarıyla yüz yüze gelmedik. En politik, en aşırı terör örgütüne mensup insanlar bile sistematik bir işkence olduğunu söylemediler. Biz bir tek işkence, kötü muamele örneğini tespit etmiş olsaydık, hiç kuşkunuz olmasın, bu iddianın takipçisi olurduk, gereğini de yapardık. Çünkü oraya —suçlu olarak, suçsuz olarak; tutuklu olarak, hükümlü olarak- giren herkes devlete emanettir."

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  • HÜSEYİN İLHAN

    14.11.2017 16:09:45

    Gözlerinle beraber vicdan tedavisi yaptırtman lazım.Göz için göz hekimine,vicdanın için ise merhum M.AKİF ERSOY un meslektaşlarına.

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