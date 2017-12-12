AKP'li Şentop: Yüzde 10 barajından Türkiye feragat edemez

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Bahçeli'nin seçim ittifakı önerisiyle ilgili olarak, kanundaki yasaklamanın kaldırılmasını işaret etti. Şentop, seçim barajıyla ilgili olarak "Yüzde 10 barajından Türkiye feragat edemez" diye konuştu.

AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ittifak önerisini değerlendirdi. Habertürk TV'nin geçtiği habere göre; Şentop, "Kanundaki yasaklamayı kaldırınca ittifa mümkün olur" dedi. Şentop ayrıca, "Yüzde 10 barajından Türkiye feragat edemez" diye konuştu. CHP'nin, Kemal Kılıçdaroğlu ve yakınları hakkındaki mal varlığı önergesi vermesini de değerlendiren Şentop, "Bu tür numaraları çok gördük, siyasi manevradır" açıklamasında bulundu.

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