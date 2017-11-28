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28 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

AKP’li Turan: İddialar asılsız

28 Kasım 2017, Salı 16:51
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun parti grup toplantısında yaptığı açıklamalara AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan yanıt geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları hakkındaki para transferi iddialarının ardından AKP’den ilk açıklama geldi. A Haber’e konuşan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, “CHP bir ana muhalefet partisi gibi değil adeta ABD’nin sesi radyosu gibi, FETÖ’nün sesi radyosu gibi hareket ediyor. Biliyorsunuz Bilal Erdoğan’ın bir kebapçıda çekilen fotoğrafı IŞİD liderleriyle çekilen bir fotoğrafmış gibi servis etmişlerdi. Geçen hafta kendi partisinin açıklarını kapatmak için bir iddia ortaya attı. Az önce izledik Kılıçdaroğlu’nu. Ticari işlemeden kaynaklanan bir meseleyi gündeme taşıyarak güya Cumhurbaşkanımızı sıkıntıya sokmaya çalışıyor. Oysa avukatlarla da konuştum aldığımız bilgiler gösteriyor ki bütün iddiaları yalan, yersiz. Türkiye’ye döviz getiren, ticaretten kaynaklı sonuç olarak kar eden firmanın Türkiye’ye gelen parasını bırakın, dışarıya gitmiş gibi göstererek ne olduğunu bilmediğimiz bir takım kağıtlar elinde sallamaya başladı. Altını çiziyorum iddia ettiği gibi Türkiye’den dışarıya giden milyonlarca dolar para değil aksine Türkiye’ye gelen döviz, kazanılan para ve resmi olarak yapılan bir ticaretten bahsediliyor” diye konuştu. 

Tartışma büyüyor: Kılıçdaroğlu iddia ettiği belgeleri paylaştı

Etiketler: turan, chp
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  • zeydanoğlu

    28.11.2017 19:35:50

    avukat "sahte" diyor mebus efendi ise" ticari amaçlı ve de bilakis memlekete döviz girdisi sağlayan belgeler" diyor.Demek ki belgeler resmi yani sahih ancak istifa ederim diyen ve islamı hırsızlık için paravan olarak kullananlar ise çok rahat vay be ne kadar da rahat ve pişkin değil mi saray ehli?

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