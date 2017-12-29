AKP'li Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na ''tek tip kıyafet'' tepkisi

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Ünal, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz sonrası söylemi, üslubu, stratejisi, sistematik olarak yürüttüğü bu siyaset biçimi artık milletimizin vicdanını kanatmaktan öte adeta bir ihanet noktasına gelmiş durumdadır." diye konuştu. Mahir Ünal, "Tek tip kıyafet ile ilgili PKK ne diyorsa, PKK'nın ele başları ne söylüyorsa maalesef Cumhuriyet Halk Partisi de aynı şeyi söylüyor." ifadelerini kullandı. *** Okumak için tıklayınız: Tek tip kıyafet toplumsal barışı zedeler "Bu kadar insan boşu boşuna neden hapishanede kaldı" AA

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