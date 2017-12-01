AKP'li Ünal'dan ''seçim ittifakı'' açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yaptığı açıklamada, "Seçim ittifakı teknik bir konu. Daha henüz seçim ittifakını konuşmak için erken. 15 Temmuz'dan sonra zaten yerli ve milli bütün unsurlarla doğal bir ittifakımız var. Bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi de bu çerçevede bizim müttefiklerimizden bir tanesidir." ifadelerini kullandı.

AKPGenel Başkan Yardımcısı Ünal, "Artık Türkiye'nin gündemini, siyasetin gündemini meşgul etmekten ve rehin almaktan CHP vazgeçmelidir." dedi. "Böyle bir anlayışı kabul etmiyoruz" AKP Genel Başkan Yardımcısı Ünal sözlerini şöyle sürdürdü: "Hapiste kalmamak için 'Amerikan devletiyle anlaştım' diyen bir kişinin ifadeleri üzerinden Türkiye'de eğer gündem belirlenecekse ve Amerikan yargısı üzerinden Türkiye'de bir hukuk işletilecekse, biz böyle bir anlayışı kabul etmiyoruz. Bu konuyu da konuşarak 17-25 Aralık'ı tekrardan Türkiye'nin ve dünyanın gündemine sunmak isteyenlerin de ekmeğine yağ sürmek istemiyoruz." AA

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