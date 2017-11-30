AKP’li Ünal: Millet oynanan oyunun farkında

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal da ABD’de yargılanan Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın dâvâsında tanık sıfatıyla ifade veren Reza Zarrab üzerinden Türkiye’ye bir oyun oynandığını ifade ederek, “Tüm vatandaşlarımıza, kamuoyuna bir çağrı yapmak istiyorum, oynanan oyunun bu millet farkındadır, dolayısıyla rehin alınmış bir adam üzerinden birilerinin Türkiye’yi rehin almasına müsaade etmeyiz.” açıklamasında bulundu.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ise Reza Zarrab’ın kendinden çok emin olduğunu belirterek, “Sanki bir suçlu değil de olayları son derece rahat anlatıyor. Temenni ederiz Türkiye’ye karşı bir komplo içerisinde ne Zarrab ne de bu dâvâyla ilgili kimse bulunmasın” dedi.

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