"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MART 2018 PAZAR - YIL: 49

AKP'li vekil: ABD ve Avrupa'yı 'Osmanlı korkusu’ sardı

11 Mart 2018, Pazar 11:13
TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve Niğde Milletvekili Alparslan Kavaklıoğlu, "Osmanlı’yı unutmuşlardı ama AK Parti iktidarları döneminde yapılan işler, elde edilen başarılar tekrar onlarda bir Osmanlı sendromu, Osmanlı korkusu oluşturdu" dedi.

Yalova’da AK Parti Siyaset Akademisi’nin ilk dersine konuşmacı olarak katılan TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve Niğde Milletvekili Alparslan Kavaklıoğlu, dünyada Soğuk Savaş Dönemi'nin bitmesiyle yaşanan gelişmelere değindi. Hem ABD’de hem de Avrupa’da büyük sıkıntılar olduğunu belirten Kavaklıoğlu, "Bir kere dünyanın serveti, zenginliği Doğu'ya kayıyor. Batı’dan Doğu'ya doğru servet kayıyor. Avrupa çok olağanüstü bir dönem geçiriyor. Avrupa nüfus olarak azalıyor gittikçe ve yaşlanıyor. Çok yaşlı bir nüfusu var. Böyle olunca dışarıdan gelen adamlar iş buluyorlar, meslek ediniyorlar. Fakat şöyle bir sıkıntısı var Avrupa’nın: Gelen insanların hepsi Müslüman. Güneyden Fas, Tunus, Cezayir. Öbür taraftan Afganistan, Pakistan, Irak, İran, Suriye, Türkiye. Buralardan gelenler Müslüman. Öyle bir hal aldı ki Belçika’nın başkenti Brüksel’de şu anda en çok konulan isim Muhammet. İkincisi Melih, üçüncüsü Ayşe" dedi.

​Bu durumun Avrupalıları tedirgin ettiğini belirten Kavaklıoğlu, "Bu trend bu şekilde devam ederse 20 sene sonra Avrupa’da Müslüman nüfusu Hristiyan nüfusu geçecek. En büyük endişeleri de bu. Artı mikro milliyetçilik patladı orada. Şu anda AB’nin dağılması konuşuluyor ama bence AB’nin dağılmasından önce orada ülkeler parçalanacak. Bunlara hazırlıklı olmak lazım. Avrupa’da 50’ye yakın yeni ülke çıkabilir. Bu endişeler, bu korkular orada milliyetçi, yabancı düşmanlığı söylemlerini, İslam karşıtı söylemleri artırdı. Artırınca seçimlere giren marjinal küçük partiler çok büyük oylar almaya başladı. Ayrılıkçı partiler çok büyük oylar almaya başladı. Bunun çaresi yok. Avrupa Müslüman olacak. Biz orada etkili olacağız Allah’ın izniyle. Ben bundan eminim” diye konuştu.

'Trump, yahudi lobisine teslim oldu'

Amerika Birleşik Devletleri’nin de karmaşık bir yapıda olduğunu kaydeden Alparslan Kavaklıoğlu, şöyle dedi:

"Amerika’ya bakıyorsunuz; küçük devletçikler var, onlar bir araya gelmiş birleşik devlet olmuş. Karşınızda klasik bir devlet var diye düşünüyorsunuz. Oysa ABD yapı olarak öyle bir devlet değil. ABD şirketler devletidir. Orada çok olağanüstü büyük şirketler var. Onların çok büyük sermayeleri var. Onlar hem dünyayı hem Amerika’yı yönetiyorlar. Şimdiye kadar yönetiyorlardı. Bu sermayenin yüzde 65-70’e yakını da Yahudi sermayesi. Amerika’da yine çok başlılık var. Bir Pentagon var, Başkan var. İş âlemi lobileri var, Dışişleri Bakanlığı var. Şu anda da her kafadan bir ses var. Bu konuda kendi aralarında uzlaşamıyorlar. Özelikle son Başkan Trump’ın seçilmesiyle bu tamamen gün yüzüne çıktı. Eskiden derin devletin dediği her şey olurdu. Çok tuhaf bir adam başkan seçildi. Sıra dışı insanlar atıyor, sıra dışı işler yapıyor. Sıra dışı şeylerle kazandı zaten seçimi. Beklenen bir adam değildi. Neticede o da Yahudi lobisine teslim oldu. Kendisini, kendi arkasını kurtarabilmek için Yahudi lobisine teslim oldu. Bunları, Kudüs kararına baktığınız zaman rahatlıkla görebilirsiniz. Teslim oldu."

Osmanlı korkusu

Kavaklıoğlu, konuşmasının sonunda, "Türkiye’ye gelince... Hem Amerika’nın hem de Avrupa’nın aklına Osmanlı geliyor. Osmanlı’yı unutmuşlardı ama AK Parti iktidarları döneminde yapılan işler, elde edilen başarılar tekrar onlarda bir Osmanlı sendromu, Osmanlı korkusu oluşturdu. Bunlar tekrar Osmanlı oldular diye endişelendiler. Öyle mi, öyle" ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 175
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • g@l!p

    11.3.2018 11:54:18

    adamların "UZAYDAN" bakarken, ülkemizde yapılan yolları ve köprüleri kıskanmalarından belliydi korktukları...

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

OHAL Komisyonu'na başvurular sona eriyor

Konut fiyat artışında dünyada beşinciyiz

Hatay'dan acı haber!

Küstah siyoniste büyük tepki!

Ankara’yı Yeni Asya’yla donattık

“Türk milleti Müslümandır ve Müslüman kalacaktır”

İstanbul'da ''sis'' zamanı...

Acilen harekete geçme çağrısı: Gazze, İsrail ablukası nedeniyle çöküyor

''Bu gayrimeşru adımı reddediyoruz''

Bir Filistinli genç daha İsrail askerleri tarafından katledildi

Duygulu anlar yaşandı: Afrin şehitleri için hatimler ve dualar...

Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni de mağlup etti

Bir oto yıkamacının bahçesinde yapılan 'kaçak kazı'da bulundu...

Karamollaoğlu: Ben deli miyim

Kar altında 'dayanıklılığı' test edildi

'Yaralanan 117 asker görevlerine döndü'

Kenya'da rahatsızlandı

TSK: 18 terörist etkisiz hale getirildi

Erdoğan: Niye gelmiyorsun? Neden? İsim mi açıklayacağım?

ABD'nin 'Gazze toplantısı' davetini reddettiler

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Risale-i Nur ve hanımlar
Genel

Hatay'dan acı haber!
ZÜBEYDE MERYEM ŞAKAR

Hayat boyu sürecek bir imtihan
İslam YAŞAR

“Türk milleti Müslümandır ve Müslüman kalacaktır”
Adnan NACİR

Düğünyevîleşme
Faruk ÇAKIR

Yerli mobilyadan ne haber?
Genel

Küstah siyoniste büyük tepki!
Risale-i Nur'dan

Kur’ân’ın kanunları ezelden geldiğinden, ebede gidecektir
Fethiye Songül Akay

Kazanmak veya kaybetmek dâvâsı
Erkam Yıldırım

Dağların çiçeği ol

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.