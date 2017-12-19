AKP'li vekil atama bekleyen öğretmenleri kızdırdı

AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı atama bekleyen öğretmenlerle ilgili tepki toplayan bir tweet paylaştı.

Çamlı, kendisine tweet atan ve atama beklediklerini söyleyen öğretmenler için, “Atama Bekleyen öğretmen görüntülü sosyal medya harekatlarına maruz kalıyoruz… Bu dijital saldırı samimiyetten ari ve Provakatif'' diye yazdı. Çamlı'nın öğretmen adaylarına ‘provakatif' benzetmesi tepki topladı.

Öğretmenler Çamlı'ya “Biz de zamanımızı bu tür olaylarla uğraşarak öldürmek istemezdik. Bizi buna mecbur eden sisteminiz. En üzücü olan da bunu harekat olarak tanımlayabilmeniz. Biz ‘öğretmeniz' Düşman değiliz” şeklinde cevap verdi.