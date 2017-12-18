AKP'li vekil: Ben kaliteli adamım 150 bin lira maaş alıyorum

TBMM'de 2018 yılı bütçe görüşmeleri devam ederken Genel Kurul ilginç tartışmalara da sahne oluyor. Meclis'te AKP Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgül'ün vekil maaşı haricinde 4 ayrı yerden 75 bin lira maaş aldığı iddialarına Akgül "Kaliteli adamım 150 bin lira maaş alıyorum, ne 75'i be!" diyerek karşılık verdi.

Meclis’teki bütçe görüşmelerine, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile AK Parti Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgül arasındaki ilginç maaş tartışması damgasını vurdu. Tanal ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri (TESKOMB) Başkanlığı’nı da yürüten Akgül arasında yaşanan tartışma tutanaklara özetle şöyle yansıdı: Tanal: Bir sendika başkanı olsam, bir kamu kurumunda olsam istifa etmeden milletvekili olmam mümkün değil. Değerli arkadaşım gayet rahat gazetede çıkan manşetlerle 75 bin lira maaş alan... Akgül: Ben kaliteli adamım, 150 alıyorum, ne 75’i be.

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