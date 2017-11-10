AKP'li vekil, 'Demirtaş'a hakaret'ten mahkum oldu

AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle 4 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Kocabıyık,10 Ekim 2016 tarihinde sosyal medya hesabından Demirtaş'la paylaşımda bulunmuştu. AKP'li vekilin bu paylaşımı üzerine Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, 'hakaret' iddiasıyla 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Dün görülen duruşmada söz alan avukat Karaman, davalı Kocabıyık tarafından sarf edilen sözcüklerin ve hitabının kişilik haklarına ağır saldırı olduğunu belirterek, davanın kabulünü talep etti. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, Kocabıyık'ın Demirtaş'a 4 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

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