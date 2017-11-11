AKP'li vekil: İş bulduklarımızın çoğu iş beğenmiyor

AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, kentte en çok iş istekleri ile karşılaştıklarını belirterek, "İş bulduğumuz insanların çoğu, beğenmeyerek belediye, elektrik şirketi, şeker fabrikası gibi yerlerden iş talebinde bulunuyorlar. Kayseri'de çalışmak isteyene iş çok" dedi.

AKP Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'nöbetçi vekil' uygulaması kapsamında bu hafta Milletvekili İsmail Tamer halkın sorunlarını dinledi. Halk buluşması öncesinde basın toplantısı düzenleyen Tamer, ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörün üzerine kararlılıkla gidildiğini belirten İsmail Tamer, terörün kökünün kazınacağını söyledi. Kayseri'de yapılan yatırımlarla ilgili de değerlendirmede bulunan Tamer, şehir hastanesinin yılbaşından hemen sonra hizmet vermeye başlayacağını ümit ettiğini kaydetti. Tamer, 'Nöbetçi vekil' uygulamasında halktan en çok iş bulma isteği konusunda başvuru aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Geçmiş yıllarda en çok tayin isteği ile karşı karşıyaydık. Ancak, son dönemlerde nöbetçi vekil uygulamasında en çok karşılaştığımız talep; iş oldu. Bu konu ile ilgili iş bulduğumuz insanların çoğu, bulduğumuz işi beğenmeyerek belediye, elektrik şirketi, şeker fabrikası gibi yerlerden iş talebinde bulunuyorlar. Kayseri'de çalışmak isteyene iş çok."