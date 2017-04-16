AKP’li vekil yasak dinlemedi

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, oylama kabinine cep telefonu veya fotoğraf çekebilen herhangi bir cihazla girmenin yasak olmasına rağmen, ‘Tercih’ mührü ‘Evet’ tarafına basılmış bir oy pusulasının fotoğrafını paylaşarak “Gününüz aydın, sofranız bereketli, huzurunuz daim, EVET’iniz bol olsun.” diye yazdı.

Tayyar’ın paylaşımı seçim yasakları kapsamında propaganda yasaklarının da ihlali anlamına geliyor. Yüksek Seçim Kurulu’ndan yapılan uyarılarda kabine cep telefonu gibi görüntü kaydeden cihazlarla girilmesinin ceza ile sonuçlanacağını açıklamıştı. Kurul açıklamasında “Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasaktır ve cezası bulunmaktadır. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekmektedir.” ifadeleri kullanılmıştı.

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