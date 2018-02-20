AKP'li vekilden sürpriz 'Esad' çıkışı

AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, AKP’nin Suriye ve Beşar Esad’a yönelik politika ve söylemlerine paralel olmayan açıklamalarda bulundu.

Habertürk TV’de Didem Arslan’ın sunduğu “Türkiye’nin Nabzı” programına konuk olan Özdağ, Afrin operasyonunu değerlendirirken, AKP iktidarının Ortadoğu’da İran, Irak ve Suriye ile de diyalog halinde olması gerektiğini savundu. Bunun üzerine “Şam yönetimiyle konuşulmasını düşünüyor musunuz?” sorusunu soran Arslan’a AKP’li Özdağ’ın cevabı ise, “Ben şahsi kanaatimi söylüyorum. AK Parti’nin politikalarında Esad’sız bir Suriye var. Ama dış politika esneklik istiyor.” oldu. Özdağ sözlerinin devamında da, “Esad’ın Türkiye’nin politikalarına yaklaşmışsa değerlendirilebileceğini” dile getirdi.

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