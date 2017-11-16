AKP'li Yazıcı: Çalışmalarımızda seçim barajıyla ilgili bir paragraf yok

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yüzde 10'luk seçim barajının düşürülmesine dair tartışmalar için "Şu an bizim çalışmalarımızda seçim barajıyla ilgili bir paragraf yok. Yüzde 10 barajının temsiliyet açısından sorun olmayacağını düşünüyorum" dedi.

NTV canlı yayınına katılan Yazıcı, konuyla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: "Milletin temsil edildiği yerin hükümet ile uyumlu, sorunları çözümleyici bir alan oluşturulması önemli. Temsilde adalet, yönetimde istikrar olarak anayasada ifade edilmiş. Belki yüzde 10'luk baraj yüksek görülebilir ama bu yargı konusu yapılmış ve değerlendirmelerde ülke düzeyinde yüzde 10'luk barajın demokratik temsil açısından sorun oluşturulmayacağı görüşüne varılmış. Müzakere edilir. Ben barajın 10 olmasının Türkiye'de demokratik temsil açısından çok büyük sorun oluşturacağı kanısında değilim."

'PARLAMENTODA GÜÇLÜ ÇOĞUNLUK HAYATİ ÖNEMDE'

Partili cumhurbaşkanlığı sisteminde hükümet kuramama sorunu olmadığını savunan Yazıcı, "İlk uygulama 2019'da yapılacak seçimlerle yapılacak. Dolayısıyla yürütme erkinin arkasında ona destek verecek parlamentoda güçlü bir çoğunluğu yoksa bu hükümet modelinin sağlıklı bir teamülü oluşturulamaz. Hayati derecede önemlidir diye düşünüyorum" diye konuştu.

