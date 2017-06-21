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21 HAZİRAN 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

AKP'li Yazıcı'dan "20 Temmuz'da bir darbe yaptılar" yorumu

21 Haziran 2017, Çarşamba 16:05
AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşünü değerlendirdi.

Mahkeme kararlarının tartışılabileceğini ancak kararların bağlayıcılığının ayrı değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Yazıcı, bir milletvekiline isnat edilen suç dolayısıyla yargılama sonucu mahkemenin verdiği 25 yıl hapis ve tutuklama kararı üzerinden bu eylemin gerçekleştiğini hatırlattı. 

"Kontrolsüz bir eylem biçimidir"

Kılıçdaroğlu'nun kavramları karıştırdığını öne süren Yazıcı, "15 Temmuz, o ağır darbe teşebbüsünü, 'kontrollü darbe' demek suretiyle, bu alçak darbeyi hafifletmeye, onun failleriyle başkalarını bağlantılı hale getirmeye çalışıyor. Bu çok absürt bir şey." diye konuştu. 

"20 Temmuz'da bir darbe yaptılar." iddialarına yönelik de Yazıcı, "Bu son derece sorumsuz ve aymazca bir davranıştır. Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla alakalı, önem verdiğimiz adalet kavramını bir slogan haline getirerek sürdürdüğü eylemi, onun deyişiyle kontrolsüz bir eylem biçimidir." ifadelerini kullandı.

Hayati Yazıcı, hukukun düzen için var olduğunu anımsatarak, siyaset yapan insanların da düzeni güçlendirmek, hak ve özgürlükleri daha güvenceli hale getirmek için kavramları özenle kullanmak zorunda olduğunun altını çizdi.

"Kılıçdaroğlu'nu eylemleri ve söylemleri açısından değerlendirdiğimizde, kontrolsüzlük içerisindedir." diyen Yazıcı, "Bu da Türk siyasetine ve milletin beklediği kamu düzeninin daha da tahkim edilmesi hedeflerine zarar veriyor. Umuyorum ki, Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir camia, bu camia, bu konuları gözden geçirir, empati yapar." değerlendirmesinde bulundu.

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Yürüyüş sürecinde öne çıkan açıklama ve değerlendirmeleri okumak için tıklayınız:

Kılıçdaroğlu'ndan "Kavurmacı'' değerlendirmesi

'Adalet' yürüyüşünde yedinci gün ve yeni katılımcılar...

Destici'den Kılıçdaroğlu'na: Tamamen siyasi bir yürüyüştür

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Destici: Bu cümle yanlıştır ve biz bunu kabul etmiyoruz

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''3 günlük er 7 aydır hapiste ve avukat tutacak parası yok''

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AA

Etiketler: hayati yazıcı, kılıçdaroğlu
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