AKP'li Yazıcı’dan Şamil Tayyar’a tepki: Siyaset sorumluluk getirir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın varlıklı işadamların tahliyesi için milyon dolarların döndüğü ‘FETÖ borsası’ kurulduğu yönündeki sözlerini, “Talihsiz bir açıklama, siyaset sorumluluk getirir” diye eleştirdi.

Tayyar “Gaziantep’te çok ciddi FETÖ borsası var. Milyon dolarlar dönüyor. Ben bunu söylüyorum. Evet. İtirafçı adı altında işadamlarını serbest bırakıyorlar. Türkiye’nin birçok yerinde var bu” demişti. Tayyar, bilgilendirdiği Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğa’ın “Üzerine gidin” talimatı verdiğini açıklamıştı.

Yazıcı, Habertürk TV’de Sibel Erdem’in sorularını yanıtlarken şunları söyledi: “Talihsiz bir açıklama, siyaset sorumluluk getirir. Kalkıp da borsadan bahsetmeden, bu söylemin sözcükleri, ‘borsa’ olarak nitelendirilmesi bu alanda mücadeleye zarar getirir. Bunları savcıya, genel başkana, partiye getirirsiniz ama bunu söyleme dönüştürmenin bizim siyaset tarzımızla bağlılığı yok.”