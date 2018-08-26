AKP’li yetkili: Erdoğan, ulusal iflası tercih eder

Alman dergisi Der Spiegel, AKP’li bir yetkilinin “Erdoğan, kendisini IMF’ye teslim etmekten çok ulusal bir iflas kabul etmeye daha istekli olurdu” yorumunda bulunduğunu yazdı.

Almanya’da yönetim kademelerinde AKP hükümetine karşı pek de sempati duyulmadığını kaydeden Spiegel, bu durumun ABD Başkanı Trump’ın son hamleleriyle değişmeye başladığını yazdı. Dergide Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz’un, Erdoğan’ın damadı mevkidaşı Berat Albayrak’ı Berlin’e davet ettiğini ve Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’in birkaç hafta sonra Türkiye’ye bir ziyaret planladığını hatırlatarak Alman hükümetinin, Türkiye’ye yeni yaklaşımıyla, Donald Trump’a ve piyasalara bir mesaj göndermek istediğini ileri sürdü.

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