AKP'liler dün geceden beri otobüslerle Anıtkabir'e gidiyor

AKP Beşiktaş İlçe Başkanlığı binası önünde toplanan vatandaşlar, Mustafa Kemal'i Anıtkabir'de anmak için saat 23.00'dan itibaren kalkan otobüslerle Ankara'ya hareket etti.

İstanbul AK Parti ilçe teşkilatlarının günler öncesinde yaptığı duyuruların ardından, 10 Kasım'da Mustafa Kemal'i ölümünün 79'uncu yıl dönümünde Anıtkabir'de anmak isteyen vatandaşlar, akşam saatlerinde Beşiktaş, Nisbetiye Caddesi'nde bulunan AKP Beşiktaş İlçe Başkanlığı binası önünde toplanmaya başladı. Bir süre sonra başkanlık binası önündeki otobüslere binmeye başlayan vatandaşlar, saat 23.00'dan itibaren Ankara'ya doğru hareket etti.

DHA

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