AKP’liler tebdil-i kıyafetle nabız yokluyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Dağ, “(Yerel seçimler) Arkadaşlarımız, tebdil-i kıyafetle gidip çarşı, pazar, taksici, manav, bakkal, yolda yürüyen bir ablamızla, teyzemizle konuşuyor, ona göre bize bir saha analizi sunuyorlar” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Yerel seçimler için aday belirleme sürecinde AKP Genel Merkezi’nce görevlendirilen kişiler, kentlerde tebdil-i kıyafetle halkın nabzını tutuyor” dedi. Dağ, yaptığı açıklamada, 31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli seçimlere yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. AA

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