AKP, mağdurların sesini duymuyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, uyguladığı yanlış politikalarla toplumun büyük çoğunluğunu mağdur eden AKP iktidarının, kendi oluşturduğu mağdurların feryadını duymazdan geldiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilikle yaşa takılanlar, kadroya alınmayan taşeron çalışanı işçiler, kamudaki geçici ve mevsimlik işçiler ile kadroya alındığı halde özlük haklarında değişiklik olmayan eski taşeron işçilerin sorunlarını aylardır yetkilere iletmesine rağmen, bu kesimlerin sorunlarına kulak tıkayan AKP iktidarına sert tepki gösterdi. Toplumun önemli bir kesiminde oluşan bu mağduriyetlerin sorumlusunun AKP iktidarı olduğunu ifade eden CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Mağdurlar seslerini duyurmaya çalışıyor ama AKP, kendi yarattığı mağdurların feryadını duymazdan geliyor. AKP iktidarı sağır mı ki bir ses vermiyor. Mağdurların sesini TBMM’de yükseltmeye devam edeceğiz. Biz çözüme varız” şeklinde konuştu. Haber Merkezi

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