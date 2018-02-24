AKP-MHP ittifakı hakkında Meral Akşener'den açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partileri kurulunca AKP-MHP ittifakının gerçekleştiğini ileri sürerek, "25 Ekim'de partimiz kuruldu, korku bir duman gibi dağları sardı, bir baktık saray koalisyonu ortaya çıkmış" dedi.

Merkez Antakya ilçesinde İYİ Parti Hatay İl Başkanlığı binasının açılışında konuşan Meral Akşener, AKP ile MHP arasındaki ittifakı değerlendirdi.

Akşener, "25 Ekim'de partimiz kuruldu, korku bir duman gibi dağları sardı, bir baktık saray koalisyonu ortaya çıkmış; birisi sandalyesini kurtarmak için öbürü tek adamlıkta işlediği her türlü cürmü kurtarmak için anlaşmışlar. Kararlar alındı, 'İYİ Parti'ye televizyonları kapatın, gazeteleri kapatın, bütün görünme alanlarını kapatın, zorluk çıkarın, kimseler görmesin' denildi. Onun için önce size sonra Allah'a sırtımızı dayadık ve gezmeye başladık. Bugün itibarıyla 43 ile gitmişiz, 37 ilimizin il teşkilatlarını açmışız. Kurmaz dediler kurduk, yapamaz dediler yaptık, şimdi de diyorlar ki başaramaz, buradan iddia ediyorum başaracağız. Ağabeyler anlaşmıştı, dediler ki her şey yolunda, ağabeyler kendi seçtikleri rakipleriyle kum havuzunda oynamaya alıştılar ama İYİ Parti ortaya çıktı, seçilmiş rekabetin bütün kurlarını bozdu" diye konuştu.

'ABD İLE DOST MU DÜŞMAN MISIN?'

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ilişkilerini de değerlendiren İYİ Parti Lideri Meral Akşener, şunları kaydetti:

"2 aydır ısrarla soruyorum, Sayın Erdoğan, ABD ile dost mu düşman mısın? Eğer düşmansan o zaman Kürecik ve İncirlik'i kapatacaksın. Rahmetli Demirel 70'li yıllarda ABD'yle ters düşülmesi sonucu İncirlik'i kapattı. Bu arkadaş içerde en kabadayı hali, sizin karşınızda 'heyt' yapar, ABD'nin karşısında süt dökmüş kedi. Biz dost mu düşman mı kısmını araştırırken ABD Dışişleri Bakanı geldi, AK Parti Genel Başkanı'yla saklı, gizli, belgesiz, bilgisiz bir görüşme yaptı. O toplantıdan 14 şeker fabrikasının satışı çıktı. Buna mani olunuz. Bunlar sizin geleceğiniz, biz bunların satılmaması için elimizden geleni yapacağız. Bunlar sadece iş bilmezlik değil, hani yerli ve milli ittifak yapıp bizleri hainlikle suçluyorlar ya, 14 şeker fabrikasını Amerikan firmasının talebiyle satmak hainliktir. Kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş, her önüne gelene hain, küreselci diyenlerin suçlayanların karnesi. Saray koalisyonu önce 16 Nisan'da şimdi de 2018 ya da 2019'da yapılacak başkanlık seçimlerinde yan yana geldiler. Bizim için bu ittifak çıkar ittifakıdır ama Sayın Erdoğan ittifaklara alışık."

Konuşmaların ardından Meral Akşener ve beraberindeki heyet, İYİ Parti Hatay İl Başkanlığı binasının açılışını yaparak Reyhanlı ilçesine hareket etti.

ROKETLİ SALDIRIDA ÖLENLERİN AİLELERİNE TAZİYE ZİYARETİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde teröristlerin sınır ötesinden düzenlediği roketli saldırılarda vefat edenleri ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem ve parti yöneticilerinin eşlik ettiği Meral Akşener, ilk olarak Ahmet Şanverdi'nin ailesini ziyaret etti.

Roketli saldırıda vefat eden Şanverdi'nin eşi ve yakınlarına başsağlığı dileyen Akşener, acılı aile fertleri ile sohbet etti.

Akşener ve beraberindekiler daha sonra uyuduğu odaya roket düşmesi sonucu yaşamını yitiren Fatma Avlar'ın (17) yakınlarını ziyaret etti. Çiçekle karşılandığı evde Avlar Ailesi fertleri ile sohbet eden Akşener ve ekibi daha sonra roketli saldırıda vefat eden Rıfat Sinirli'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

ASKERLERLE SELAMLAŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan Müşterek Görev Merkezi'nde Mehmetçiğe moral ziyaretinde bulundu. Akşener, merkezin önünde aracından inip selam verdiği ve sohbet ettiği askerlere sarıldı. Askerlere isteklerinin olup olmadığını soran Akşener, "Sizlerle gurur duyuyoruz. Allah yardımcınız olsun, ayağınıza taş değmesin. Hepinizle gurur duyuyoruz. Moral desteği vermek için gelmiştik, dert olmaya değil. Ben 5 vakit sizlere dua ediyorum" dedi.

Ardından partililerle yol üstünde bulunan bir lokantanın otopark kısmında buluşan Akşener, "Hataya il hizmet binamızı açmaya geldik. Reyhanlı'da bulunan şehit ailelerini ziyaret ettik. Sonra da Afrin'e gitmek için konuşlanmış askerlerimize moral ziyaretinde bulunduk" diye konuştu.

Akşener, gazetecilerin, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde askeri kamuflaj olan bir kız çocuğuna İnşallah şehit olursan cebindeki bayrağı da üstüne örtecekler demesini nasıl değerlendiriyorsunuz' sorusuna ise "Şimdi ben buna ne diyeyim. Söyleyecek bir sözüm yok" şeklinde cevap verdi.